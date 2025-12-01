Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiazda Detektywa krytykuje ten długaśny film z DiCaprio. Byłby lepszy, gdyby był serialem?

Jakub Piwoński
2025/12/01 12:40
0
0

Czas krwawego księżyca był długi, ale tak po prawdzie, mógł być jeszcze dłuższy.

Czas krwawego księżyca Martina Scorsese to epicki, blisko czterogodzinny dramat opowiadający o zbrodniach na narodzie Osage, który w ubiegłym sezonie był jednym z głównych kandydatów do Oscarów. Film zebrał znakomite recenzje, ale od premiery towarzyszy mu również dyskusja o tym, czy tak rozbudowana historia nie powinna trafić do formatu serialowego.

Czas krwawego księżyca
Czas krwawego księżyca

Czas krwawego księżyca byłby lepszy, gdyby był serialem?

Jodie Foster, aktorka i reżyserka, zabrała głos w sprawie długości filmu. Gwiazda uważa, że film Martina Scorsese i tak nie był wystarczająco długi. W rozmowie z Deadline Foster stwierdziła, że opowieść o narodzie Osage wymagała jeszcze większego rozwinięcia i mogłaby z powodzeniem stać się ośmiogodzinnym serialem limitowanym.

To był prawie czterogodzinny film, w którym chciał zgłębić doświadczenia rdzennej Ameryki w tamtych czasach [...] i myślę, że wszyscy byli podekscytowani, że zostanie opowiedziana rdzennoamerykańska historia, a to, co odkryli, to: ‘Wow, wszystkie rdzenne kobiety nie żyją’.

Dodała także:

Powiedzieli: ‘To był film fabularny, nie mieliśmy czasu’, ale czas jest, był ośmiogodzinny serial, którego nie nakręcono.

GramTV przedstawia:

Foster wskazała, że serial HBO Detektyw: Kraina Nocy, w którym wystąpiła, jest dowodem na „piękno limitowanego serialu”, dającego przestrzeń na różne perspektywy. Aktorka podkreśliła, że w takim formacie „można było stworzyć drugi odcinek skupiony na rdzennej historii”, co jej zdaniem lepiej podkreśliłoby wątki poboczne obecne w filmie Scorsese. Nie była to jej pierwsza krytyczna uwaga pod adresem filmu – już rok temu apelowała, by filmowcy otworzyli się na formaty telewizyjne.

W najnowszej wypowiedzi ponownie odniosła się do możliwości, jakie daje streaming.Ośmiogodzinne historie, czy pięciosezonowe historie, w których można eksplorować każdy aspekt w sposób, w jaki nigdy nie byłoby to możliwe w filmie fabularnym” – mówiła, dodając, że wielu twórców wciąż odrzuca ten format: „Tak wielu filmowców ma tak wiele do zaoferowania, ale myślą sobie: ‘Chcę nakręcić film pięciogodzinny’. Myślisz sobie: chwila, dlaczego robimy to w kinie?”.

Nie wszyscy jednak zgadzają się z jej spojrzeniem – rośnie zmęczenie narracją „to powinien być serial limitowany”. Krytycy tego podejścia przypominają, że kino i telewizja nie są wymiennymi nośnikami i działają według innych zasad. Scorsese wielokrotnie wskazywał, że siła kina wynika z kumulacji emocji w zamkniętej formie, której nie da się odtworzyć w odcinkowej strukturze. Ostatecznie to wizja twórcy powinna decydować o wyborze medium – a Czas krwawego księżyca operujący wieloma perspektywami i opowiadający o całej społeczności, na pewno broni się jako film, ale broniłby się także jako serial.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/30/jodie-foster-wonders-why-killers-of-the-flower-moon-wasnt-an-8-hour-limited-series

Tagi:

Popkultura
serial limitowany
Czas krwawego księżyca
martin scorsese
Leonardo DiCaprio
Jodie Foster
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112