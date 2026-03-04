To dlatego Diablo 2 nigdy nie otrzyma nowego aktu? Były twórca gry wyjaśnia trudności z rozwijaniem historii

Podczas rozmowy z Chrisem Wilsonem, współtwórcą Path of Exile, Shenk stwierdził, że już sama nowa klasa jest ogromnym wydarzeniem dla gry tej skali:

Podczas niedawnej transmisji na żywo, w której Blizzard ujawnił nowości z okazji 30-lecia serii Diablo, jedną z największych niespodzianek był dodatek Diablo 2: Reign of the Warlock, który wprowadził nową klasę Czarnoksiężnika. Fani byli zawiedzeni, że gra nie doczekała się nowego aktu, który rozwijałby historię. Teraz do tej kwestii odniósł się Phil Shenk, były deweloper Blizzarda, który przy Diablo 2 pracował jako główny projektant postaci. Przyznał w niedawnym wywiadzie, że pomysł tak dużej rozbudowy gry po ponad dwóch dekadach budzi w nim spore wątpliwości.

Sama myśl o nowym akcie nawet nie przyszła mi do głowy. Wprowadzenie nowych klas to dziś jeden z najłatwiejszych sposobów na dodanie zawartości do gier hack’n’slash. Gracze są do tego przyzwyczajeni, podobnie jak do nowych aktywności czy rozszerzeń.

Zdaniem byłego twórcy Diablo 2 nowy akt byłby jednak znacznie większym wyzwaniem niż dodatkowa klasa. Nie chodzi tylko o produkcję nowych lokacji czy przeciwników, lecz przede wszystkim o spójność całej historii serii.

Gdy wspomniałeś o nowym akcie w Diablo 2, byłem naprawdę zaskoczony. Zawsze uważałem, że to coś, czego absolutnie nie da się zrobić. Jak miałoby się to wpasować w całą historię, która powstała później? Gdzie miałoby się to rozgrywać? W miejscu, które zostało już opisane w Diablo 3 albo Diablo 4?

Seria rozwijała bowiem świat Sanktuarium przez kolejne lata w takich produkcjach jak Diablo 3 oraz Diablo 4, co znacząco ogranicza potencjalną przestrzeń fabularną dla nowych wydarzeń osadzonych w czasie drugiej części.

Phil Shenk doskonale zna skalę prac związanych z rozszerzeniami do kultowej produkcji. Pełnił funkcję dyrektora artystycznego przy dodatku Diablo 2: Pan Zniszczenia, który wprowadził do gry dwa nowe archetypy postaci oraz piąty akt kampanii. Choć opuścił Blizzard jeszcze przed premierą dodatku, wspomina ten moment jako niezwykle emocjonalny.