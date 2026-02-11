Diablo 2: Reign of the Warlock to nowy dodatek do kultowej gry. Znamy cenę

Diablo 2: Resurrected z potężnym rozszerzeniem. Reign of the Warlock już dostępne do pobrania.

Oprócz ogłoszenia szczegółów nowej klasy, Blizzard zaprezentował również Diablo 2: Reign of the Warlock, czyli wielkie rozszerzenie do Diablo 2: Resurrected, które wprowadza wiele nowości. Dodatek, jak i aktualizacja są już dostępne na wszystkich platformach i oprócz klasy Warlocka wprowadzają również wiele nowej zawartości, a także poprawiają niektóre elementy rozgrywki. Diablo 2: Reign of the Warlock – aktualizacja do gry z nową klasą jest już dostępna Największą nowością jest oczywiście Warlock. To bohater oparty na zakazanej magii, oferujący trzy odmienne style walki. Ścieżka Demona skupia się na przyzywaniu i kontrolowaniu piekielnych sług, co pozwala budować własną armię i dominować pole bitwy liczebnością. Wynaturzenie zmienia uzbrojenie w narzędzie brutalnej destrukcji i wzmacnia bezpośrednie starcia. Z kolei Chaos zapewnia potężne zdolności dystansowe wykorzystujące ogień, cień oraz energię Piekła. Nowa klasa została zaprojektowana tak, aby wspierać różnorodne konfiguracje postaci, od agresywnych po bardziej taktyczne i kontrolujące przebieg walki.

Rozszerzenie wyraźnie rozwija także zawartość endgame’ową. Do Diablo 2: Resurrected trafiły nowe unikatowe przedmioty, zestawy oraz słowa runiczne, które otwierają drogę do tworzenia jeszcze potężniejszych buildów. Pojawiła się również Kronika, system pozwalający śledzić zdobyte przedmioty na całym koncie. Rozwiązanie to zachęca do eksperymentowania, kolekcjonowania i dalszego doskonalenia postaci, co z pewnością docenią gracze skupieni na optymalizacji statystyk. Blizzard zaktualizował również Terror Zones w Diablo 2: Resurrected. Podczas rozgrywki na poziomie trudności Hell gracze mogą być teraz śledzeni przez nowych łowców nazwanych Heralds of Terror. Pokonani w tych strefach bossowie odsłaniają specjalne posągi, a zebranie pięciu pozwala odblokować nowych przeciwników końcowej fazy gry, czyli Colossal Ancients.

Nie zabrakło także zmian, na które społeczność czekała od dawna. Aktualizacja wprowadza możliwość tworzenia i udostępniania filtrów łupów bez konieczności korzystania z modów. Gracze otrzymali również ulepszony magazyn z opcją łączenia przedmiotów w stosy oraz osobne zakładki dla materiałów, klejnotów i run. Nowością jest także Chronicle, czyli narzędzie do śledzenia zdobytych przedmiotów, stworzone z myślą o bardziej uporządkowanym stylu gry. Twórcy dorzucili również bonusy powiązane z innymi grami Blizzarda. W Diablo 4 można odblokować zwierzaka Kerveka Parszywego oraz trofeum na plecy Zakazane Więzy, natomiast w World of Warcraft pojawia się legendarna Kostka Horadrimów jako element dekoracyjny. Dodatek został wyceniony na 109 zł w sklepie Battle.net. Z kolei na Steam można kupić podstawową wersję gry wraz z dodatkami Lord of Destruction oraz Reign of the Warlock za 174 zł. Diablo 2: Reign of the Warlock jest już dostępne na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5, a także Xbox One i PlayStation 4. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.