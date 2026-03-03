Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Scarlet i Violet w Twoim telefonie. Dodatek Paldean Wonders do Pokemon TCG jest już dostępny

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/03 12:40
Pokemon Trading Card Game Pocket otrzymało doda Paldean Wonders, który wprowadza stworki z takich gier jak Pokemon Scarlet i Violet.

Popularna karcianka Pokemon Trading Card Game Pocket pozwoli graczom zagłębić się w świat Paldei znany z dużych gier Pokemon Scarlet i Violet. Najnowsze rozszerzenie zatytułowane Paldean Wonders, jest już dostępne i wprowadza do gry zupełnie nowe, ekscytujące karty w tym pocieszne startery z wyżej wspomnianych gier.

Pokemon Trading Card Game Pocket: Paldean Wonders
Pokemon Trading Card Game Pocket: Paldean Wonders

Rozszerzenie Paldean Wonders trafia do Pokemon Trading Card Game Pocket

Nowy dodatek wprowadzi wiele ciekawych kart z Pokemonami, a wśród nich znajdziemy magicznego Meowscarada ex, lśniącego Gholdengo ex oraz uroczego Maushold. Dołączają do nich także inne Pokemony po raz pierwszy odkryte w regionie Paldea, w tym wspomniane wcześniej trio pierwszych partnerów, czyli Sprigatito, Fuecoco oraz Quaxly.

Od soboty, 28 lutego gracze mogą zaprezentować swoje karty w nowym stylu dzięki zestawowi wyjątkowych okładek przedstawiających Sprigatito i jego ewolucje oraz inne Pokemony pochodzące z regionu Paldea. Wraz z premierą rozszerzenia Paldea Wonders zaplanowano szereg atrakcji i wydarzeń:

  • Koniec lutego i początek marca – wydarzenie z emblematami Paldean Wonders. Wygrywając pojedynki z innymi graczami pozwolą zdobywać specjalne emblematy do ustawienia na swoim profilu. Można także otrzymać dodatkowe nagrody za wykonywanie misji
  • Początek marca – Misje “Bonus Week”. Logowanie się do gry pozwala zdobywać klepsydry do pakietów kart, wyjątkowe akcesoria i inne nagrody
  • Połowa i koniec marca – Charcadet Drop Event. Wygrywanie pojedynków solo pozwoli na zdobywanie kart z Promo Pack B Series Vol. 5

W tym czasie dostępne będzie również wydarzenie Wonder Pick z udziałem Clodsire i Pawmi. Pozwoli ono na zdobycie promocyjnych kart, a za wykonywanie misji otrzyma się dodatkowe nagrody, w tym bilet wymiany karty promocyjnej. Rozszerzenie Paldean Wonders to doskonała okazja, aby rozbudować swoją kolekcję i podjąć własne, kieszonkowe wyzwanie badawcze w świecie Pokemonów.

Źródło:https://www.pokemon.com/us/pokemon-news/pokemon-tcg-pocket-paldean-wonders-expansion-available-now

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

