Pokemon Scarlet i Violet w Twoim telefonie. Dodatek Paldean Wonders do Pokemon TCG jest już dostępny

Pokemon Trading Card Game Pocket otrzymało doda Paldean Wonders, który wprowadza stworki z takich gier jak Pokemon Scarlet i Violet.

Popularna karcianka Pokemon Trading Card Game Pocket pozwoli graczom zagłębić się w świat Paldei znany z dużych gier Pokemon Scarlet i Violet. Najnowsze rozszerzenie zatytułowane Paldean Wonders, jest już dostępne i wprowadza do gry zupełnie nowe, ekscytujące karty w tym pocieszne startery z wyżej wspomnianych gier.

Rozszerzenie Paldean Wonders trafia do Pokemon Trading Card Game Pocket

Nowy dodatek wprowadzi wiele ciekawych kart z Pokemonami, a wśród nich znajdziemy magicznego Meowscarada ex, lśniącego Gholdengo ex oraz uroczego Maushold. Dołączają do nich także inne Pokemony po raz pierwszy odkryte w regionie Paldea, w tym wspomniane wcześniej trio pierwszych partnerów, czyli Sprigatito, Fuecoco oraz Quaxly.