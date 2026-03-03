Blizzard odkrywa kolejne karty Diablo 4. Szczegóły nowej klasy i nowego sezonu w nadchodzącej transmisji

Blizzard Entertainment nie zwalnia tempa. Studio ponownie zaprasza graczy na transmisję na żywo z informacjami od twórców. Wszystko wskazuje na to, że podczas nadchodzącego streamu poznamy kolejne tajemnice związane z rozwojem Diablo 4 – w tym szczegóły dotyczące czarnoksiężnika, który już wkrótce ma trafić do gry.

Blizzard zaprasza na transmisję online dotyczącą nowej klasy postaci w Diablo 4

Kolejna transmisja rozpocznie się 5 marca o godz. 20:00 CET. Twórcy przyjrzą się bliżej nowej klasie – czarnoksiężnikowi – oraz opowiedzą o następnym sezonie w Diablo 4. Postać jest już dostępna do ogrywania w dodatku do Diablo 2 pt. Reign of the Warlock, ale teraz nadchodzi jej debiut w najnowszej odsłonie serii.