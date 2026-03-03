Blizzard odkrywa kolejne karty Diablo 4. Szczegóły nowej klasy i nowego sezonu w nadchodzącej transmisji

Transmisje online stają się powoli tradycją Blizzarda. Na co tym razem zostanie rzucone światło?
Blizzard Entertainment nie zwalnia tempa. Studio ponownie zaprasza graczy na transmisję na żywo z informacjami od twórców. Wszystko wskazuje na to, że podczas nadchodzącego streamu poznamy kolejne tajemnice związane z rozwojem Diablo 4 – w tym szczegóły dotyczące czarnoksiężnika, który już wkrótce ma trafić do gry.
Blizzard zaprasza na transmisję online dotyczącą nowej klasy postaci w Diablo 4
Kolejna transmisja rozpocznie się 5 marca o godz. 20:00 CET. Twórcy przyjrzą się bliżej nowej klasie – czarnoksiężnikowi – oraz opowiedzą o następnym sezonie w Diablo 4. Postać jest już dostępna do ogrywania w dodatku do Diablo 2 pt. Reign of the Warlock, ale teraz nadchodzi jej debiut w najnowszej odsłonie serii.
Jak zapowiada Blizzard na swojej oficjalnej stronie, podczas transmisji zobaczymy czarnoksiężnika – demonologa zrodzonego z krwi Vizjerei. Deweloperzy przedstawią korzenie tej mrocznej klasy, jej okultystyczne zdolności, unikalne umiejętności oraz techniki walki. Możemy więc spodziewać się solidnej dawki konkretów, a być może również nowych materiałów z rozgrywki.
To jednak nie wszystko. Blizzard zapowiedział także prezentację zawartości nadchodzącego sezonu. Wśród nowości pojawią się m.in. serie zabójstw, zakrwawione przedmioty i inne atrakcje, które mają odświeżyć endgame. Na zakończenie streamu zaplanowano sesję pytań i odpowiedzi.
Transmisję będzie można oglądać na oficjalnych kanałach Diablo na Twitchu, YouTubie oraz w serwisie X. Jak zwykle dla widzów przygotowano również dropy – 30 minut oglądania streamów z włączonymi nagrodami pozwoli zdobyć ozdobną różdżkę Namiastka Omenu, a godzina – ozdobną kosę Zbrodniczy Wysysacz.
