Świetnie oceniany RPG akcji z wielkimi zapowiedziami z okazji 10. rocznicy premiery

Mikołaj Berlik
2026/02/27 15:00
Crate Entertainment opowiada o nadchodzącym dodatku do Grim Dawn.

Studio Crate Entertainment świętuje dziesiątą rocznicę premiery Grim Dawn i z tej okazji dzieli się szczegółami na temat nadchodzącego rozszerzenia Fangs of Asterkarn, które skala ma być tak ogromna, że twórcy porównują je niemal do pełnoprawnej kontynuacji.

Grim Dawn
Grim Dawn

Grim Dawn – nadchodzi Fangs of Asterkarn

Chociaż pierwotnie deweloperzy planowali zakończyć rozwój gry już w 2019 roku, niesłabnące zainteresowanie społeczności i stale rosnąca liczba pozytywnych recenzji na Steamie skłoniły ich do stworzenia „ostatniego, potężnego ryku”. Prace nad dodatkiem wchodzą właśnie w decydującą fazę, a ujawnione liczby robią wrażenie nawet na weteranach gatunku. Nowy obszar do eksploracji zajmie ponad 5,5 kilometra kwadratowego, co stanowi aż 76% powierzchni podstawowej wersji gry. Fani otrzymają dostęp do dziesiątego poziomu mistrzostwa, co zwiększy liczbę możliwych kombinacji klasowych do imponujących 45. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ w mroźnym Asterkarn czeka na nas ponad 60 nowych bossów, 8 potworów Nemezis oraz 3 potężnych superbossów, którzy przetestują nawet najbardziej dopracowane buildy postaci.

Rozszerzenie wprowadzi także głębokie zmiany w mechanice, w tym zupełnie nowy system alchemii pozwalający na pełną personalizację mikstur oraz tryb Ascendant Mode, który ma uczynić z całego świata gry wymagający plac zabaw dla wysokopoziomowych bohaterów. Twórcy przyznają z dumą, że przez dekadę udało im się całkowicie podporządkować sobie stary silnik gry, eliminując błędy pamiętające jeszcze czasy legendarnego Titan Quest. Fangs of Asterkarn ma być ostatecznym zwieńczeniem historii Cairn, ugruntowując pozycję tytułu jako jednego z najważniejszych filarów gatunku ARPG obok takich serii jak Diablo czy Path of Exile. Deweloperzy podkreślają, że choć pracują nad kilkoma innymi projektami, to właśnie to pożegnanie z Grim Dawn jest dla nich sprawą honoru i wyrazem wdzięczności dla blisko 90 tysięcy graczy, którzy wystawili produkcji pozytywne opinie.

Na koniec przypomnijmy, że Grim Dawn zadebiutowało w pełnej wersji w lutym 2016 roku (po okresie wczesnego dostępu). Gra jest obecnie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera dodatku Fangs of Asterkarn jest planowana na połowę 2026 roku, a rozszerzenie w pierwszej kolejności trafi na komputery osobiste.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/219990/view/532124583945306256

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:33

Szkoda, że z okazji 10lecia nie wydali wersji na PS.

MisioKGB
Gramowicz
Dzisiaj 15:24

O matko grałem w to na piecu. To już 10 lat? Nieźle 




