Świetnie oceniany RPG akcji z wielkimi zapowiedziami z okazji 10. rocznicy premiery

Studio Crate Entertainment świętuje dziesiątą rocznicę premiery Grim Dawn i z tej okazji dzieli się szczegółami na temat nadchodzącego rozszerzenia Fangs of Asterkarn, które skala ma być tak ogromna, że twórcy porównują je niemal do pełnoprawnej kontynuacji.

Grim Dawn – nadchodzi Fangs of Asterkarn

Chociaż pierwotnie deweloperzy planowali zakończyć rozwój gry już w 2019 roku, niesłabnące zainteresowanie społeczności i stale rosnąca liczba pozytywnych recenzji na Steamie skłoniły ich do stworzenia „ostatniego, potężnego ryku”. Prace nad dodatkiem wchodzą właśnie w decydującą fazę, a ujawnione liczby robią wrażenie nawet na weteranach gatunku. Nowy obszar do eksploracji zajmie ponad 5,5 kilometra kwadratowego, co stanowi aż 76% powierzchni podstawowej wersji gry. Fani otrzymają dostęp do dziesiątego poziomu mistrzostwa, co zwiększy liczbę możliwych kombinacji klasowych do imponujących 45. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ w mroźnym Asterkarn czeka na nas ponad 60 nowych bossów, 8 potworów Nemezis oraz 3 potężnych superbossów, którzy przetestują nawet najbardziej dopracowane buildy postaci.