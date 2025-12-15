Gracze ARC Raiders domagają się skina, który istnieje już w grze. To najbardziej pożądany kosmetyk

Możliwość zdobycia skórki z samouczka jest obecnie najczęstszą prośbą graczy ARC Raiders.

Tysiące graczy ARC Raiders zwróciło się do studia Embark Studios z prośbą o dodanie do gry stroju z samouczka. Choć dany skin pojawia się już na samym początku rozgrywki, obecnie nie można go odblokować ani kupić, co paradoksalnie uczyniło go jednym z najbardziej pożądanych elementów kosmetycznych w społeczności. Gracze chcą złotej skórki w ARC Raiders Skórki stały się jednym z głównych źródeł przychodu ARC Raiders, a wielu graczy chętnie inwestuje w kosmetyki utrzymane w charakterystycznym stylu vintage. Wraz ze wzrostem popularności gry, społeczność coraz częściej zaczyna jednak wskazywać konkretne wyglądy, które chciałaby zobaczyć w sklepie, a strój z samouczka jest obecnie jednym z najczęściej wymienianych. Od premiery ARC Raiders co prawda otrzymało wiele nowych skinów dostępnych w sklepie oraz unikalne stroje możliwe do zdobycia jako nagrody. Większość z nich idealnie wpisuje się w retrofuturystyczną estetykę inspirowaną serialami science fiction z lat 70. i 80. Tymczasem strój z samouczka wyraźnie się wyróżnia i to właśnie ta odmienność przyciągnęła uwagę graczy.

Embark Studios potwierdziło, że gracze, którzy ukończą pierwszy Expedition Project, otrzymają nowy strój o nazwie Patchwork Raider. Wielu fanów ma nadzieję, że będzie to dokładnie ten sam outfit, który pojawia się w misji wprowadzającej. Dla niewtajemniczonych, informujemy, że ARC Raiders rozpoczyna się krótkim samouczkiem, w którym protagonista nosi zniszczony strój, uzupełniony o materiał zasłaniający twarz na wzór szala oraz zakurzone gogle chroniące oczy. Zdaniem graczy to właśnie ten wygląd najlepiej oddaje klimat szabrownika i doskonale współgra z atmosferą świata gry oraz jej lore. Na oficjalnym serwerze Discord ARC Raiders pojawiło się wiele pytań dotyczących skina Patchwork Raider. Część graczy udostępniała nawet obrazy pochodzące z dataminingu i wycieków, pytając, czy to właśnie poszukiwany strój. Community managerowie potwierdzili jednak, że co najmniej dwa z krążących w sieci obrazów nie przedstawiają Patchwork Raidera. To tylko podsyciło optymizm fanów, ponieważ pozostawia otwartą możliwość, że tajemniczy skin faktycznie okaże się inspirowanym pustynnym strojem z samouczka.

Istnieją jednak pewne obawy. Przede wszystkim strój z samouczka nie do końca pasuje do kasetowo-futurystycznej estetyki dominującej w ARC Raiders. Na tle innych, bardziej spójnych wizualnie skinów, tutorialowy outfit jest jednym z najbardziej unikatowych i wyraźnie odstających stylistycznie. Pojawiają się więc pytania, czy Embark Studios zdecyduje się zignorować ten dysonans. Dodatkowe wątpliwości budzi sama nazwa Patchwork Raider, sugerująca strój zszywany z różnych fragmentów materiału, co nie w pełni pokrywa się z tym, co gracze widzą podczas misji wprowadzającej. Z drugiej strony Embark Studios wielokrotnie udowodniło, że aktywnie słucha opinii społeczności. Niedawno studio przeprowadziło globalną ankietę ARC Raiders dotyczącą aktualnych map, aby na jej podstawie zaplanować przyszłe zmiany. To daje nadzieję, że nawet jeśli Patchwork Raider nie okaże się strojem z samouczka, deweloperzy mogą w przyszłości dodać go do gry w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie. Na razie gracze muszą poczekać na oficjalne ujawnienie skina z Expedition Project. Nie powinno to jednak potrwać długo, ponieważ pierwsze okno Expedition zaplanowano na 17-22 grudnia.