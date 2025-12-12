Czy to The Elder Scrolls 6? Gracze zawiedzeni ostatnim ogłoszeniem na The Game Awards 2025

Podczas tegorocznego finału The Game Awards wielu widzów było przekonanych, że ostatni zwiastun wieczoru wreszcie przyniesie konkretne wieści o The Elder Scrolls 6. Wszystko przez znajomą scenerię, szczególnie góry widoczne za plecami Geoffa Keighleya. To od razu uruchomiło wyobraźnię fanów, że wreszcie zobaczą nowy materiał z nadchodzącej gry Bethesdy.

The Elder Scrolls 6 bez żadnej wzmianki na The Game Awards 2025

Napięcie rosło tym bardziej, że na sali obecny był również Todd Howard. Dla fanów był to niemal oczywisty sygnał, że finał gali skrywa coś naprawdę dużego. Gdy prowadzący zaczął zapowiadać grę na tle górskiego krajobrazu, wielu widzów było już pewnych, że chodzi o nowy materiał z The Elder Scrolls 6, na który czekamy od zapowiedzi sprzed siedmiu lat.