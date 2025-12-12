Czy to The Elder Scrolls 6? Gracze zawiedzeni ostatnim ogłoszeniem na The Game Awards 2025

Podczas tegorocznego finału The Game Awards wielu widzów było przekonanych, że ostatni zwiastun wieczoru wreszcie przyniesie konkretne wieści o The Elder Scrolls 6. Wszystko przez znajomą scenerię, szczególnie góry widoczne za plecami Geoffa Keighleya. To od razu uruchomiło wyobraźnię fanów, że wreszcie zobaczą nowy materiał z nadchodzącej gry Bethesdy.
The Elder Scrolls 6 bez żadnej wzmianki na The Game Awards 2025
Napięcie rosło tym bardziej, że na sali obecny był również Todd Howard. Dla fanów był to niemal oczywisty sygnał, że finał gali skrywa coś naprawdę dużego. Gdy prowadzący zaczął zapowiadać grę na tle górskiego krajobrazu, wielu widzów było już pewnych, że chodzi o nowy materiał z The Elder Scrolls 6, na który czekamy od zapowiedzi sprzed siedmiu lat.
Entuzjazm jednak szybko opadł. Zamiast długo wyczekiwanego RPG-a Bethesdy pokazano zwiastun zupełnie innego projektu, sieciowej strzelanki PvP zatytułowanej Highguard. Choć sam tytuł wypadł poprawnie i nie można mu odmówić solidnej oprawy, czy ciekawej rozgrywki, dla części graczy było to największe rozczarowanie gali.
GramTV przedstawia:
Warto podkreślić, że tegoroczne The Game Awards obfitowało w interesujące zapowiedzi, takie jak nowe projekty związane z Divinity, Control czy Tomb Raiderem. Problemem okazał się dobór finalnej zapowiedzi. Tradycyjnie to właśnie ostatni zwiastun ma być najmocniejszym punktem programu, dlatego wielu fanów poczuło niedosyt i rozczarowanie kolejnością prezentacji.
Trudno powiedzieć, czy górski krajobraz był niewinnym zbiegiem okoliczności, czy świadomą grą z oczekiwaniami widzów. Efekt końcowy jest jednak jasny. Społeczność The Elder Scrolls znów została z niczym, nawet bez krótkiej informacji o postępach prac nad nową grą.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!