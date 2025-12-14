Zaloguj się lub Zarejestruj

Te fast foody zjedliby bohaterowie gier. McDonald's po swojemu świętuje The Game Awards

Radosław Krajewski
2025/12/14 09:00
0
0

Oryginalna promocja słynnej sieci restauracji.

Co ma wspólnego McDonald's z grami? W zasadzie to nic, ale popularnej sieci restauracji nie przeszkodziło to w świętowaniu The Game Awards. W czasie trwania gali oficjalne konto McDonald's zaczęło publikować zdjęcia znanych bohaterów z takich gier, jak Clair Obscur: Expedition 33, Wiedźmin 3, Cyberpunk 2077, Diablo 4 czy Alan Wake wraz z papierowymi torbami z logo sieci i paragonami z nietypowymi zamówieniami, które szybko wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Geralt i Ciri w
Geralt i Ciri w McDonald's – grafika wygenerowana przez AI

McDonald's świętuje The Game Awards 2025 serią nietypowych postów

The Game Awards 2025 było największym wydarzeniem mijającego tygodnia, a może nawet i miesiąca. Nic więc dziwnego, że nawet marki niezwiązane bezpośrednio z gamingiem postanowiły dołączyć do wspólnej celebracji. McDonald’s rozpoczął serię kreatywnych wpisów od postaci Naked Snake’a z Metal Gear Solid: Delta Snake Eater, a następnie sięgnął po bohaterów innych znanych marek. Każdy wpis opierał się na tym samym pomyśle, gdzie postać lub kilku bohaterów z gry pojawia się obok torby z jedzeniem, a paragon zdradzał humorystyczne zamówienie, często nawiązujące do charakteru bohatera lub samej gry.

Część publikacji dotyczyła także najnowszych produkcji, w tym Death Stranding 2 oraz Kingdom Come: Deliverance 2, co tylko wzmocniło skojarzenie całej akcji z galą nagród. Ostatecznie sieć oficjalnie potwierdziła swoje zaangażowanie, gratulując zwycięzcy najważniejszej statuetki wieczoru. Tytuł Gry Roku trafił do Clair Obscur: Expedition 33, a w serii z wpisów zdradzono, jakie dania mieliby zamówić główni bohaterowie tej produkcji.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, McDonald’s nie był jedyną marką spoza świata gier, która postanowiła pogratulować twórcom. Swoją reakcję opublikowało również konto Major League Baseball, pokazując, że sukces gry odbił się szerokim echem także poza branżą. Dla wielu fanów była to miła niespodzianka i dowód na to, że The Game Awards stało się wydarzeniem popkulturowym, które potrafi połączyć bardzo różne środowiska wokół wspólnej pasji.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/mcdonalds-tweeting-video-games-why

Tagi:

News
Wiedźmin 3
promocja
Wiedźmin
The Game Awards
Cyberpunk 2077
Geralt
Alan Wake 2
Ciri
marketing
Diablo 4
McDonald's
The Game Awards 2025
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112