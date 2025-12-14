Te fast foody zjedliby bohaterowie gier. McDonald's po swojemu świętuje The Game Awards

Co ma wspólnego McDonald's z grami? W zasadzie to nic, ale popularnej sieci restauracji nie przeszkodziło to w świętowaniu The Game Awards. W czasie trwania gali oficjalne konto McDonald's zaczęło publikować zdjęcia znanych bohaterów z takich gier, jak Clair Obscur: Expedition 33, Wiedźmin 3, Cyberpunk 2077, Diablo 4 czy Alan Wake wraz z papierowymi torbami z logo sieci i paragonami z nietypowymi zamówieniami, które szybko wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych.

McDonald's świętuje The Game Awards 2025 serią nietypowych postów

The Game Awards 2025 było największym wydarzeniem mijającego tygodnia, a może nawet i miesiąca. Nic więc dziwnego, że nawet marki niezwiązane bezpośrednio z gamingiem postanowiły dołączyć do wspólnej celebracji. McDonald’s rozpoczął serię kreatywnych wpisów od postaci Naked Snake’a z Metal Gear Solid: Delta Snake Eater, a następnie sięgnął po bohaterów innych znanych marek. Każdy wpis opierał się na tym samym pomyśle, gdzie postać lub kilku bohaterów z gry pojawia się obok torby z jedzeniem, a paragon zdradzał humorystyczne zamówienie, często nawiązujące do charakteru bohatera lub samej gry.