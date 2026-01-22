Titan Quest 2 zbiera świetne oceny, ale gracze wytykają mu trzy błędy. Twórcy zdziwieni losem potężnej klasy

Od debiutu Titan Quest 2 we wczesnym dostępie minęło już ponad pięć miesięcy. Przez ten czas produkcja zdążyła otrzymać kilka istotnych aktualizacji, w tym obszerny drugi rozdział, który zadebiutował we wrześniu 2025 roku. Studio Grimlore Games, chcąc trzymać rękę na pulsie, regularnie pytało fanów o zdanie w specjalnych ankietach. Dziś poznaliśmy ich rezultaty i trzeba przyznać, że deweloperzy mają powody do dumy, choć nie obyło się bez kilku zimnych pryszniców.

Titan Quest 2 – wyniki ankiety graczy

Zacznijmy od pozytywów, których jest sporo. Aż 96% ankietowanych jest zadowolonych z ogólnego wrażenia, jakie wywołuje zabawa. W szczegółowych statystykach rewelacyjnie wypadają oprawa graficzna (96% pozytywnych ocen) oraz gameplay i dźwięk (po 94%). Gracze docenili również warstwę fabularną oraz eksplorację, które utrzymują stabilny poziom powyżej 90%. Co ciekawe, deweloperom udało się idealnie trafić w złoty środek pod względem poziomu trudności – większość odpowiadających ocenia wyzwanie na 3 lub 4 w sześciostopniowej skali, co było celem studia od samego początku.