Titan Quest 2 zbiera świetne oceny, ale gracze wytykają mu trzy błędy. Twórcy zdziwieni losem potężnej klasy

Grimlore Games podzieliło się wynikami obszernej ankiety przeprowadzonej wśród społeczności.
Od debiutu Titan Quest 2 we wczesnym dostępie minęło już ponad pięć miesięcy. Przez ten czas produkcja zdążyła otrzymać kilkaistotnych aktualizacji, w tym obszerny drugi rozdział, który zadebiutował we wrześniu 2025 roku. Studio Grimlore Games, chcąc trzymać rękę na pulsie, regularnie pytało fanów o zdanie w specjalnych ankietach. Dziś poznaliśmy ich rezultaty i trzeba przyznać, że deweloperzy mają powody do dumy, choć nie obyło się bez kilku zimnych pryszniców.
Titan Quest 2 – wyniki ankiety graczy
Zacznijmy od pozytywów, których jest sporo. Aż 96% ankietowanych jest zadowolonych z ogólnego wrażenia, jakie wywołuje zabawa. W szczegółowych statystykach rewelacyjnie wypadają oprawa graficzna (96% pozytywnych ocen) oraz gameplay i dźwięk (po 94%). Gracze docenili również warstwę fabularną oraz eksplorację, które utrzymują stabilny poziom powyżej 90%. Co ciekawe, deweloperom udało się idealnie trafić w złoty środek pod względem poziomu trudności – większość odpowiadających ocenia wyzwanie na 3 lub 4 w sześciostopniowej skali, co było celem studia od samego początku.
Mimo tak entuzjastycznego przyjęcia, fani wskazali na trzy główne problemy, które psują krew na bostońskich (czy raczej greckich) pustkowiach. Po pierwsze: mała różnorodność bossów. Społeczność zaczęła odczuwać znużenie powtarzalnymi starciami, na co twórcy odpowiedzieli obietnicą wprowadzenia nowych typów wrogów nawet na znanych już mapach. Drugim problemem są rozczarowujące nagrody za questy. Deweloperzy już zaczęli to naprawiać, m.in. w zadaniu „Embers of Night”, a docelowo system ma generować łupy lepiej dopasowane do aktualnego buildu postaci. Trzecim grzechem jest kulejąca itemizacja – zbyt słabe przedmioty „epickie” oraz masa wyposażenia, którego po prostu nie da się założyć, to elementy wymagające natychmiastowych szlifów.
GramTV przedstawia:
Prawdziwym zaskoczeniem dla ekipy Grimlore Games okazały się jednak preferencje dotyczące systemów mistrzostw. Podczas gdy na szczycie popularności niepodzielnie króluje Warfare (walka), a tuż za nią plasują się Storm i Earth, zestawienie zamyka Rogue (łotrzyk). Twórcy przyznali, że są tym faktem mocno zdziwieni, ponieważ w ich wewnętrznych testach łotrzyk jawił się jako jedno z najbardziej potężnych mistrzostw, oferujące ogromne możliwości strategiczne. Najwyraźniej gracze wolą jednak sprawdzone, siłowe rozwiązania.
Co dalej z powrotem tytanów? Studio zapowiedziało, że „wkrótce” opublikuje nową roadmapę, która nakreśli plany dotyczące Titan Quest 2 na kolejne miesiące 2026 roku. Wygląda na to, że po udanym starcie we wczesnym dostępie, twórcy zamierzają teraz skupić się na wypełnianiu gry nową, bardziej zróżnicowaną zawartością.