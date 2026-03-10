Dwie nowości od dzisiaj w Xbox Game Pass. W ofercie Cyberpunk 2077

Zgodnie z zapowiedziami, od dzisiaj – 10 marca – biblioteka Xbox Game Pass wzbogaciła się o dwie znaczące produkcje. Bezsprzecznym królem marcowej oferty jest polski hit, ale towarzyszy mu tytuł, który zadowoli fanów spokojniejszej, rzemieślniczej rozgrywki.

Xbox Game Pass – nowości w abonamencie

Po latach oczekiwań, flagowa produkcja CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, w końcu trafiła do abonamentu. To idealny moment dla tych, którzy wstrzymywali się z zakupem, ponieważ gra jest obecnie w swojej najlepszej możliwej formie. Gra jest dostępna dla subskrybentów Game Pass Ultimate oraz Game Pass Premium. Można w nią grać na konsolach Xbox Series X/S, Xbox One oraz za pośrednictwem chmury. Warto jednak zaznaczyć, że wersja PC nie została tym razem włączona do oferty.