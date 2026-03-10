Dwie nowości od dzisiaj w Xbox Game Pass. W ofercie Cyberpunk 2077

Zgodnie z zapowiedziami, od dzisiaj – 10 marca – biblioteka Xbox Game Pass wzbogaciła się o dwie znaczące produkcje. Bezsprzecznym królem marcowej oferty jest polski hit, ale towarzyszy mu tytuł, który zadowoli fanów spokojniejszej, rzemieślniczej rozgrywki.
Xbox Game Pass – nowości w abonamencie
Po latach oczekiwań, flagowa produkcja CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, w końcu trafiła do abonamentu. To idealny moment dla tych, którzy wstrzymywali się z zakupem, ponieważ gra jest obecnie w swojej najlepszej możliwej formie. Gra jest dostępna dla subskrybentów Game Pass Ultimate oraz Game Pass Premium. Można w nią grać na konsolach Xbox Series X/S, Xbox One oraz za pośrednictwem chmury. Warto jednak zaznaczyć, że wersja PC nie została tym razem włączona do oferty.
Posiadacze najnowszych konsol mogą liczyć na pełne wsparcie techniczne, w tym tryb wydajności (60 FPS) i ray tracing. Użytkownicy Xbox One otrzymają wersję 1.6 (Edgerunners Update), która była ostatnią dużą aktualizacją dla starszej generacji.
Dla przeciwwagi, obok brutalnego i neonowego Night City, Microsoft udostępnił Construction Simulator. To wysoko oceniana produkcja, która pozwala od podstaw stworzyć firmę budowlaną. Pod okiem mentora o imieniu Hape, gracze zasiadają za sterami ponad 70 licencjonowanych maszyn (m.in. marek Caterpillar czy Liebherr), realizując zlecenia – od prostych domów po skomplikowane obiekty infrastruktury. Ten tytuł trafił do szerszego grona odbiorców, gdyż jest dostępny w Game Pass Ultimate, Premium oraz PC Game Pass.
Dzisiejsze premiery to tylko część ofensywy Microsoftu. Warto pamiętać, że już 12 marca do usługi (w wersji Premium) trafi długo wyczekiwane Hollow Knight: Silksong, kilka dni temu ofertę zasiliły m.in. Kingdom Come: Deliverance II oraz Final Fantasy III. 15 marca z biblioteki zniknie kilka gier, w tym Enter the Gungeon oraz F1 23, więc to ostatni dzwonek, by je sprawdzić.
