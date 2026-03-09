Tajemnicze RPG ujawnione. To powrót do popularnego uniwersum

Japoński konglomerat postanowił powrócić do dobrze sobie znanego uniwersum. Ale tym razem w ramach gry dla jednego gracza.

Nowa gra w uniwersum Sword Art Online od Bandai Namco

Nadchodzi Echoes of Aincrad. Produkcja ta dziać się będzie w dokładnie tym samym świecie, co dobrze znane fanom light novel Sword Art Online. Rzeczone SAO to marka należąca do Bandai Namco, która już dawno przestała się ograniczać wyłącznie do powieści. Obecnie to także seriale czy też gry. Jeżeli chodzi o te ostatnie, to te ukazują się od 2013 roku, docierając zarówno na komputery osobiste, konsole stacjonarne, jak i platformy mobilne. Jeżeli jednak chodzi o nadchodzący tytuł to jest jedna znacząca rzecz, która wyraźnie odróżnia go od RPG-owych poprzedników.