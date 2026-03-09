Tajemnicze RPG ujawnione. To powrót do popularnego uniwersum

Niedawno Bandai Namco zapowiedziało, iż zamierza ujawnić nam szczegóły swojego najnowszego RPG-a. I wreszcie słowo ciałem się stało.
Japoński konglomerat postanowił powrócić do dobrze sobie znanego uniwersum. Ale tym razem w ramach gry dla jednego gracza.
Nowa gra w uniwersum Sword Art Online od Bandai Namco
Nadchodzi Echoes of Aincrad. Produkcja ta dziać się będzie w dokładnie tym samym świecie, co dobrze znane fanom light novel Sword Art Online. Rzeczone SAO to marka należąca do Bandai Namco, która już dawno przestała się ograniczać wyłącznie do powieści. Obecnie to także seriale czy też gry. Jeżeli chodzi o te ostatnie, to te ukazują się od 2013 roku, docierając zarówno na komputery osobiste, konsole stacjonarne, jak i platformy mobilne. Jeżeli jednak chodzi o nadchodzący tytuł to jest jedna znacząca rzecz, która wyraźnie odróżnia go od RPG-owych poprzedników.
Po raz pierwszy w historii serii gracze otrzymają możliwość, by od podstaw stworzyć swojego awatara za pomocą rozbudowanego edytora. A potem jako on ruszyć do boju. Bandai Namco obiecuje przy tym dynamiczny i tętniący życiem świat. Miasta mają być zróżnicowane, a pejzaże, które napotkamy, zapadające w pamięć. Niemniej niezależnie od tego, jak ładny by nie był, czasami trzeba w nim walczyć. I walki te toczyć się będą w czasie rzeczywistym, a pomogą nam w nich zarówno towarzyszący nam NPC, jak i nasze umiejętności. Te ostatnie będziemy mogli dopasować tak, by jak najbardziej pasowały do naszego stylu gry.
Echoes of Aincrad ukaże się 10 lipca na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra dostępna będzie w kilku różnych wersjach. Poza standardową dostępne będzie też wydanie Deluxe, wraz z którym otrzymamy również DLC i wcześniejszy dostęp do Death Game Mode. Potem jest edycja Ultimate z dodatkowymi elementami kosmetycznymi. Jest również Aincrad Edition – najbogatsza ze wszystkich. To fizyczne wydanie gry oraz przedmioty – czapka, plakat na tkaninie, arkusz naklejek i naszywki. Dodatkowo pre-orderowcy otrzymają czarny miecz Kirito z pierwszego sezonu anime.
