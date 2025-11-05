Titan Quest 2 ze sporą aktualizacją. Twórcy dodali kreator postaci i nowe podpowiedzi

Titan Quest 2 otrzymał dużą aktualizację wprowadzającą dwie kluczowe nowości, jakimi są kreator postaci oraz rozbudowany system podpowiedzi wyjaśniających mechaniki gry.
Jak dowiedzieliśmy się od wydawcy, Titan Quest 2 otrzymał właśnie dużą aktualizację wprowadzającą dwie kluczowe nowości. Są nimi kreator postaci oraz rozbudowany system podpowiedzi wyjaśniających mechaniki gry. Przy okazji przypominamy, że w grze do ogrania dostępny jest już drugi rozdział opowieści.
Kreator postaci zawitał do Titan Quest 2
W grze w końcu pojawił się wyczekiwany kreator postaci. Gracze mogą teraz swobodnie dostosowywać wygląd swojego bohatera i udostępniać swoje kreacje społeczności. Oprócz tego, twórcy dodali także rozbudowane podpowiedzi, a są nimi między innymi szczegółowe opisy statystyk, efektów i umiejętności. Podpowiedzi mają na celu lepiej zrozumieć mechaniki zawarte w produkcji. Aktualizacja zawiera także zmiany balansu rozgrywki, poprawki błędów oraz ulepszenia interfejsu, w tym między innymi poprawiony dźwięk i dodane napisy.
Titan Quest 2 jest dostępne na PC w ramach wczesnego dostępu na Steam i Epic Games Store w cenie 138,99 PLN.
Titan Quest 2 to osadzone w świecie greckiej mitologii RPG akcji, w którym gracze stają przeciw bogini zemsty Nemezis, próbującej wypaczyć losy świata. Gra stawia na eksplorację starannie zaprojektowanej kampanii, walkę z klasycznymi mitologicznymi stworzeniami, elastyczny system tworzenia postaci oparty na łączeniu dwóch mistrzostw, rozbudowany system łupów, wymagające starcia oparte na unikach i kontratakach, piękny, ręcznie dopracowany świat pełen tajemnic, klimatyczną ścieżkę dźwiękową inspirowaną muzyką grecką.
