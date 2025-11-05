Zaloguj się lub Zarejestruj

Titan Quest 2 ze sporą aktualizacją. Twórcy dodali kreator postaci i nowe podpowiedzi

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/05 17:50
0
0

Titan Quest 2 otrzymał dużą aktualizację wprowadzającą dwie kluczowe nowości, jakimi są kreator postaci oraz rozbudowany system podpowiedzi wyjaśniających mechaniki gry.

Jak dowiedzieliśmy się od wydawcy, Titan Quest 2 otrzymał właśnie dużą aktualizację wprowadzającą dwie kluczowe nowości. Są nimi kreator postaci oraz rozbudowany system podpowiedzi wyjaśniających mechaniki gry. Przy okazji przypominamy, że w grze do ogrania dostępny jest już drugi rozdział opowieści.

Titan Quest 2
Titan Quest 2

Kreator postaci zawitał do Titan Quest 2

W grze w końcu pojawił się wyczekiwany kreator postaci. Gracze mogą teraz swobodnie dostosowywać wygląd swojego bohatera i udostępniać swoje kreacje społeczności. Oprócz tego, twórcy dodali także rozbudowane podpowiedzi, a są nimi między innymi szczegółowe opisy statystyk, efektów i umiejętności. Podpowiedzi mają na celu lepiej zrozumieć mechaniki zawarte w produkcji. Aktualizacja zawiera także zmiany balansu rozgrywki, poprawki błędów oraz ulepszenia interfejsu, w tym między innymi poprawiony dźwięk i dodane napisy.

Z okazji premiery kreatora postaci, twórcy odtworzyli w nim dwa kultowe wyglądy bohaterów z pierwszego Titan Questa. Kody do ich odblokowania znajdują się pod wpisem deweloperskim na platformie Steam, w którym opisane są wszystkie zmiany najnowszej aktualizacji.

GramTV przedstawia:

Titan Quest 2 jest dostępne na PC w ramach wczesnego dostępu na Steam i Epic Games Store w cenie 138,99 PLN.

Titan Quest 2 to osadzone w świecie greckiej mitologii RPG akcji, w którym gracze stają przeciw bogini zemsty Nemezis, próbującej wypaczyć losy świata. Gra stawia na eksplorację starannie zaprojektowanej kampanii, walkę z klasycznymi mitologicznymi stworzeniami, elastyczny system tworzenia postaci oparty na łączeniu dwóch mistrzostw, rozbudowany system łupów, wymagające starcia oparte na unikach i kontratakach, piękny, ręcznie dopracowany świat pełen tajemnic, klimatyczną ścieżkę dźwiękową inspirowaną muzyką grecką.

Choć od tego czasu sporo się zmieniło, to mimo wszystko zachęcamy do przeczytania naszych wrażeń zaraz po debiucie Titan Quest 2 we Wczesnym Dostępie.

Tagi:

News
PC
Steam
aktualizacja
gra akcji
THQ
RPG
Steam Early Access
wczesny dostęp
THQ Nordic
hack'n'slash
hack and slash
fantasy
Titan Quest
kreator postaci
mitologia
Titan Quest 2
PC Steam
ARPG
mitologia grecka
gra fabularna
RPG akcji
Titan Quest II
patch do gry
aktualizacja gry
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112