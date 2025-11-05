Titan Quest 2 ze sporą aktualizacją. Twórcy dodali kreator postaci i nowe podpowiedzi

Jak dowiedzieliśmy się od wydawcy, Titan Quest 2 otrzymał właśnie dużą aktualizację wprowadzającą dwie kluczowe nowości. Są nimi kreator postaci oraz rozbudowany system podpowiedzi wyjaśniających mechaniki gry. Przy okazji przypominamy, że w grze do ogrania dostępny jest już drugi rozdział opowieści.

Kreator postaci zawitał do Titan Quest 2

W grze w końcu pojawił się wyczekiwany kreator postaci. Gracze mogą teraz swobodnie dostosowywać wygląd swojego bohatera i udostępniać swoje kreacje społeczności. Oprócz tego, twórcy dodali także rozbudowane podpowiedzi, a są nimi między innymi szczegółowe opisy statystyk, efektów i umiejętności. Podpowiedzi mają na celu lepiej zrozumieć mechaniki zawarte w produkcji. Aktualizacja zawiera także zmiany balansu rozgrywki, poprawki błędów oraz ulepszenia interfejsu, w tym między innymi poprawiony dźwięk i dodane napisy.