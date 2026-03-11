Kolejny wielki hit za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się, aby skorzystać z oferty

Świetny tytuł dostępny będzie za darmo do odebrania na PC.
Lenovo rozdaje kolejny wielki tytuł za darmo na Steama. Pod koniec ubiegłego miesiąca na Legion Gaming Community do odebrania była gra Heavy Rain. Strona kontynuuje swoje promocje i tym razem do zgarnięcia będzie kolejna gra od Quantic Dream, czyli Beyond: Two Souls. To przygodówka science fiction, która pierwotnie zadebiutowała w 2013 roku wyłącznie na PlayStation 3. W 2020 roku tytuł doczekał się wersji na komputery osobiste, która spotkała się z ciepłym przyjęciem przez graczy. Już o godzinie 17:00 czasu polskiego ruszy oferta na darmowe klucze do Beyond: Two Souls.
Beyond: Two Souls za darmo na Steam od Legion Gaming Community
Tradycyjnie będzie obowiązywać zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Tym samym już przed 17:00 polecamy zalogować się na stronie i zająć kolejkę, aby otrzymać darmowy klucz do gry. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.
Unikatowy, psychologiczny thriller akcji z udziałem aktorów klasy A z Hollywood Elliot Page oraz Willem Dafoe, Beyond: Two SoulsTM przenosi Ciebie w ekscytującą podróż po całym świecie, podczas gdy odtwarzasz niesamowite życie Jodie Holmes.
Jodie, kontaktująca się od urodzenia z tajemniczą jednostką o niesamowitych mocach, jest inna.
Twoje działania określą jej los, kiedy stawia czoła nadzwyczajnym wyzwaniom, niebezpieczeństwom i rozdzierającej serce stracie w podróży ku poznaniu prawdy kim ona naprawdę jest.
Utwórz pełną akcji historię przy pomocy wyborów i działań, kiedy wcielasz się w Jodie - dziewczynę mającą od urodzenia kontakt z jednostką nadprzyrodzoną o imieniu Aiden – czytamy w oficjalnym opisie gry.
GramTV przedstawia:
Aby odebrać Beyond: Two Souls za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.
Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!