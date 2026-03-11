Kolejny wielki hit za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się, aby skorzystać z oferty

Lenovo rozdaje kolejny wielki tytuł za darmo na Steama. Pod koniec ubiegłego miesiąca na Legion Gaming Community do odebrania była gra Heavy Rain. Strona kontynuuje swoje promocje i tym razem do zgarnięcia będzie kolejna gra od Quantic Dream, czyli Beyond: Two Souls. To przygodówka science fiction, która pierwotnie zadebiutowała w 2013 roku wyłącznie na PlayStation 3. W 2020 roku tytuł doczekał się wersji na komputery osobiste, która spotkała się z ciepłym przyjęciem przez graczy. Już o godzinie 17:00 czasu polskiego ruszy oferta na darmowe klucze do Beyond: Two Souls.

Beyond: Two Souls za darmo na Steam od Legion Gaming Community

Tradycyjnie będzie obowiązywać zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Tym samym już przed 17:00 polecamy zalogować się na stronie i zająć kolejkę, aby otrzymać darmowy klucz do gry. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.