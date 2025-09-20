Titan Quest 2 wkrótce z nową zawartością. Twórcy zapowiadają drugi rozdział

Już w sierpniu twórcy Titan Quest 2 przedstawili plany rozwoju swojej gry. Wspomniany tytuł znajduje się obecnie we wczesnym dostępie, ale już niedługo zostanie wzbogacony o nową zawartość. W sieci pojawiła się bowiem zapowiedź drugiego rozdziału najnowszej produkcji studia Grimlore Games.

Twórcy Titan Quest 2 szykują graczy na premierę drugiego rozdziału

Zgodnie z przekazanymi informacjami w drugim rozdziale historii gracze Titan Quest 2 będą musieli pokrzyżować plany Nemesis. W trakcie rozgrywki użytkownicy stawią również czoła Ichtianom, czyli „złowrogim rybim ludziom”, którzy najwyraźniej współpracują ze wspomnianą boginią. To jednak nie koniec wymagających przeciwników, z którymi będą musieli zmierzyć się fani produkcji studia Grimlore Games.