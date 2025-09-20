Zaloguj się lub Zarejestruj

Titan Quest 2 wkrótce z nową zawartością. Twórcy zapowiadają drugi rozdział

Mikołaj Ciesielski
2025/09/20 11:00
Dobre wieści dla wszystkich fanów produkcji studia Grimlore Games.

Już w sierpniu twórcy Titan Quest 2 przedstawili plany rozwoju swojej gry. Wspomniany tytuł znajduje się obecnie we wczesnym dostępie, ale już niedługo zostanie wzbogacony o nową zawartość. W sieci pojawiła się bowiem zapowiedź drugiego rozdziału najnowszej produkcji studia Grimlore Games.

Titan Quest 2
Titan Quest 2

Twórcy Titan Quest 2 szykują graczy na premierę drugiego rozdziału

Zgodnie z przekazanymi informacjami w drugim rozdziale historii gracze Titan Quest 2 będą musieli pokrzyżować plany Nemesis. W trakcie rozgrywki użytkownicy stawią również czoła Ichtianom, czyli „złowrogim rybim ludziom”, którzy najwyraźniej współpracują ze wspomnianą boginią. To jednak nie koniec wymagających przeciwników, z którymi będą musieli zmierzyć się fani produkcji studia Grimlore Games.

Już niedługo w Titan Quest 2 pojawi się bowiem również Skylla – ogromny potwór morski i „postrach żeglarzy, który pożarł sześciu członków załogi Odyseusza”. W grze będzie ona pełnić funkcję bossa rozdziału. W nadchodzącej aktualizacji nie zabraknie też nowych zadań o nazwie World Quests, które będą skupiać się na rozbitkach.

Kolejny rozdział Twojej odysei czeka. Czy podejmiesz wyzwanie, przeciwstawisz się bogini zemsty i staniesz się bohaterem, jakiego wymaga legenda? Wkrótce podamy więcej szczegółów na temat zawartości tej aktualizacji, a także informacje o jej premierze – czytamy w komunikacie opublikowanym przez studio Grimlore Games.

Na koniec przypomnijmy, że Titan Quest 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Pełna wersja ma jednak pojawić się również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Titan Quest 2 powraca w dobrze znanym, mitologicznym duchu hack & slash!

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1154030/view/508466096994518144

