Wyciekła oferta PS Plus Extra i Premium na marzec. Poprzedni przeciek nie był prawdziwy, ale gracze i tak otrzymają wielkie hity

Tamta oferta wydawała się zbyt piękna, aby była prawdziwa, ale ta przygotowana przez Sony też jest bardzo dobra.
W ostatnich dniach w sieci pojawił się wyciek niewiadomego pochodzenia, który zdradzał pierwsze gry, które mają trafić do PlayStation Plus Extra i Premium w marcu. Podano, że wśród nowości znajdzie się Final Fantasy 16 oraz Dragon’s Dogma 2.Teraz niezawodny serwis Dealabs zaprzeczył tym doniesieniom i podał zupełnie inną listę gier, która ma znaleźć się w ofercie subskrypcyjnej od Sony. Gracze jednak nie będą mieli powodów do narzekania.
Jutro Sony poda oficjalną listę nowych gier w PS Plus Extra i Premium na marzec. Ale już teraz jednak gracze mogą przygotować się, że na liście znajdą się takie tytuły, jak Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, czy The Lord of the Rings: Return to Moria. Pełną listę znajdziecie poniżej.
Największym wzmocnieniem oferty będzie Warhammer 40,000: Space Marine 2, czyli jedna z najświeższych produkcji w zestawieniu. Gra nadal otrzymuje aktualizacje i nowe elementy rozgrywki, a niedawno doczekała się także dużej aktualizacji wprowadzającej kolejne mechaniki i zawartość.
Drugą bardzo mocną pozycją jest Persona 5 Royal. Rozszerzona wersja kultowego japońskiego RPG oferuje ogromną ilość zawartości oraz dziesiątki godzin rozgrywki. Dla wielu graczy może to być jeden z najważniejszych tytułów w całym zestawie.
Pozostałe gry to Madden NFL 26, należący do stosunkowo nowych produkcji, Metal Eden, który może przyciągnąć graczy zainteresowanych mniej oczywistymi premierami oraz The Lord of the Rings: Return to Moria, stawiający na eksplorację oraz elementy survivalowe w świecie Władcy Pierścieni. Listę zamyka Astroneer, który oferuje spokojniejszą, kreatywną zabawę związaną z eksploracją kosmosu.
Subskrybenci PlayStation Plus Premium mogą liczyć również na rozszerzenie sekcji klasycznych gier. W marcu do katalogu ma trafić Tekken Dark Resurrection, czyli popularna odsłona serii bijatyk, która pierwotnie zadebiutowała na konsoli PSP. Jej powrót został zapowiedziany już podczas lutowego State of Play 2026, dlatego obecność tej produkcji w marcowej aktualizacji nie powinna być dla fanów PlayStation zaskoczeniem.
Jeżeli lista jest prawdziwa, to wszystkie te gry trafią do oferty PlayStation Plus Extra i Premium już 17 marca. Przypomnijmy, że jutro Sony oficjalnie poda pełną listę gier na bieżący miesiąc.
PlayStation Plus Extra – wyciek nowych gier w marcu 2026
