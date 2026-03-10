Wyciekła oferta PS Plus Extra i Premium na marzec. Poprzedni przeciek nie był prawdziwy, ale gracze i tak otrzymają wielkie hity

Tamta oferta wydawała się zbyt piękna, aby była prawdziwa, ale ta przygotowana przez Sony też jest bardzo dobra.

W ostatnich dniach w sieci pojawił się wyciek niewiadomego pochodzenia, który zdradzał pierwsze gry, które mają trafić do PlayStation Plus Extra i Premium w marcu. Podano, że wśród nowości znajdzie się Final Fantasy 16 oraz Dragon’s Dogma 2. Teraz niezawodny serwis Dealabs zaprzeczył tym doniesieniom i podał zupełnie inną listę gier, która ma znaleźć się w ofercie subskrypcyjnej od Sony. Gracze jednak nie będą mieli powodów do narzekania.

Jutro Sony poda oficjalną listę nowych gier w PS Plus Extra i Premium na marzec. Ale już teraz jednak gracze mogą przygotować się, że na liście znajdą się takie tytuły, jak Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, czy The Lord of the Rings: Return to Moria. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Największym wzmocnieniem oferty będzie Warhammer 40,000: Space Marine 2, czyli jedna z najświeższych produkcji w zestawieniu. Gra nadal otrzymuje aktualizacje i nowe elementy rozgrywki, a niedawno doczekała się także dużej aktualizacji wprowadzającej kolejne mechaniki i zawartość.

Drugą bardzo mocną pozycją jest Persona 5 Royal. Rozszerzona wersja kultowego japońskiego RPG oferuje ogromną ilość zawartości oraz dziesiątki godzin rozgrywki. Dla wielu graczy może to być jeden z najważniejszych tytułów w całym zestawie.