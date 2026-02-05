Zaloguj się lub Zarejestruj

Kiedy w Fallout 4 zagrają posiadacze Switcha 2? Wszystko już jasne

Maciej Petryszyn
2026/02/05 16:10
1
Pod koniec ubiegłego roku Bethesda zapowiedziała nowe wydanie Fallouta 4. To miało powstać z okazji 10-lecia gry, stąd nazwa Anniversary Edition.

Oczywiście nie obyło się przy tym bez kontrowersji, bo nowa wersja m.in. zniszczyła mody. Ale to problemy tych, którzy w ogóle mieli szansę w F4 zagrać.

Fallout 4: Anniversary Edition
Fallout 4: Anniversary Edition

Fallout 4: Anniversary Edition jeszcze w tym miesiącu na NS2

Do tego grona aż do teraz nie można było zaliczyć posiadaczy Nintendo Switch 2, ale to już niedługo się zmieni. Potwierdzono bowiem, że wydanie Fallout 4: Anniversary Edition przygotowane z myślą o konsoli japońskiego giganta zostanie wypuszczone na rynek 24 lutego 2026 roku. Aczkolwiek jest tutaj pewien haczyk.

Otóż pod koniec lutego swoją premierę zaliczy jedynie wersja cyfrowa, której przedsprzedaż zresztą już ruszyła. Fani gromadzenia pudełek będą natomiast musieli uzbroić się w cierpliwość. Wersja fizyczna zostanie wydana 28 kwietnia 2026 roku – jak jednak nietrudno się domyślić, w środku nie znajdziemy karty z grą, a jedynie kod do pobrania gry.

W samym Anniversary Edition znajdzie się ogrom zawartości. To rzecz jasna nie tylko podstawowa wersja gry, ale też 6 wydanych już po premierze dodatków – Automatron, Far Harbor, Nuka-World, Contraptions Workshop, Wasteland Workshop oraz Vault-Tec Workshop. Ale to nie wszystko, bo edycja jubileuszowa zawiera też ponad 150 elementów z Creations Club, za którymi stoją członkowie społeczności oraz samo studio.

News
Nintendo
Bethesda
Fallout 4
Fallout
Switch 2
Nintendo Switch 2
Fallout 4: Anniversary Edition
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:55

Taaaaa.... Bethesda nie mogła ogarnąć głupiego patcha. Ja już wiem jaki będzie wynik wypuszczenia tego zabugowanego potworka na NS2.




