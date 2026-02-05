Kiedy w Fallout 4 zagrają posiadacze Switcha 2? Wszystko już jasne

Oczywiście nie obyło się przy tym bez kontrowersji, bo nowa wersja m.in. zniszczyła mody. Ale to problemy tych, którzy w ogóle mieli szansę w F4 zagrać.

Fallout 4: Anniversary Edition jeszcze w tym miesiącu na NS2

Do tego grona aż do teraz nie można było zaliczyć posiadaczy Nintendo Switch 2, ale to już niedługo się zmieni. Potwierdzono bowiem, że wydanie Fallout 4: Anniversary Edition przygotowane z myślą o konsoli japońskiego giganta zostanie wypuszczone na rynek 24 lutego 2026 roku. Aczkolwiek jest tutaj pewien haczyk.