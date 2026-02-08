Przerażał nas w Diunie. Teraz wsiądzie na rower i zagra najsłynniejszego kolarza świata

Austin Butler nie zwalnia tempa i po kolejnych głośnych rolach szykuje się do następnego wyzwania. Aktor, który zwrócił na siebie uwagę widzów występem w Elvisie, a także Diunie: Części drugiej, ma wcielić się w Lance’a Armstronga – jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii sportu. Hollywood szykuje nowy film biograficzny poświęcony upadłej legendzie kolarstwa.

Gwiazda Diuny: Części drugiej i Elvisa zagra Lance’a Armstronga

Projekt wzbudza ogromne zainteresowanie wśród studiów filmowych, a prawa do realizacji są obecnie przedmiotem intensywnych negocjacji. Scenariusz pisze Zach Baylin (King Richard), a producentami są Scott Stuber i Nick Nesbit. Co istotne, sam Armstrong wyraził zgodę na powstanie filmu i udostępnienie swojej historii, pod warunkiem pełnej transparentności i braku wybielania faktów.