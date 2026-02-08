Zaloguj się lub Zarejestruj

Przerażał nas w Diunie. Teraz wsiądzie na rower i zagra najsłynniejszego kolarza świata

Jakub Piwoński
2026/02/08 11:00
Film wyreżyseruje ceniony twórca, Edward Berger. Laureat Oscara za film Na Zachodzie bez zmian.

Austin Butler nie zwalnia tempa i po kolejnych głośnych rolach szykuje się do następnego wyzwania. Aktor, który zwrócił na siebie uwagę widzów występem w Elvisie, a także Diunie: Części drugiej, ma wcielić się w Lance’a Armstronga – jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii sportu. Hollywood szykuje nowy film biograficzny poświęcony upadłej legendzie kolarstwa.

Lance Armstrong
Gwiazda Diuny: Części drugiej i Elvisa zagra Lance’a Armstronga

Projekt wzbudza ogromne zainteresowanie wśród studiów filmowych, a prawa do realizacji są obecnie przedmiotem intensywnych negocjacji. Scenariusz pisze Zach Baylin (King Richard), a producentami są Scott Stuber i Nick Nesbit. Co istotne, sam Armstrong wyraził zgodę na powstanie filmu i udostępnienie swojej historii, pod warunkiem pełnej transparentności i braku wybielania faktów.

Dopiero w dalszej kolejności pojawia się nazwisko Edwarda Bergera, reżysera oscarowego Na Zachodzie bez zmian oraz Konklawe, który jest typowany do objęcia projektu. Film opisywany jest jako połączenie sportowego widowiska w stylu F1 z bezkompromisowym portretem ambicji i upadku znanym z Wilka z Wall Street.

Historia Armstronga to gotowy materiał na dramat: walka z rakiem, siedem zwycięstw w Tour de France i spektakularny upadek po latach zaprzeczania stosowaniu dopingu. W 2015 roku temat trafił już na ekran w filmie Program, jednak nowa produkcja ma opowiedzieć tę historię na nowo – z większym rozmachem i z gwiazdą młodego pokolenia w centrum.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/6/edward-berger-to-direct-lance-armstrong-biopic-starring-austin-butler

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




