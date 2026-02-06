Tęsknicie za Dino Crisis? Nadchodzi nowy horror z dinozaurami

Podczas Nintendo Direct Partner Showcase zaprezentowano kilka niespodzianek, a jedną z najciekawszych okazał się Tokyo Scramble. To nowy, ekskluzywny horror na Nintendo Switch 2, który wyraźnie czerpie inspiracje z kultowego Dino Crisis. Gra trafi na rynek już 11 lutego i zabierze graczy do mrocznych, nieodkrytych podziemi Tokio.
Tokyo Scramble – nowy horror o dinozaurach tylko na Switch 2
Produkcja studia Binary Haze Interactive stawia na połączenie survival horroru, skradanki i łamigłówek. Wcielamy się w Anne, licealistkę walczącą o przetrwanie w starciu z tajemniczymi, dinozaurami przypominającymi istoty zwanymi Zino. W przeciwieństwie do Dino Crisis, bohaterka nie korzysta z broni palnej – kluczem do sukcesu jest spryt, obserwacja przeciwników oraz umiejętne wykorzystywanie otoczenia. Pułapki, elementy infrastruktury czy gadżety pozwolą odciągać lub unieszkodliwiać zagrożenia.
Twórcy Tokyo Scramble nie są przypadkowi – za tytułem stoi japońskie studio Adglobe, znane z takich projektów jak Ender Lilies czy Ender Magnolia. Wydawcą gry jest Binary Haze Interactive, stawiający na oryginalne, klimatyczne gry niezależne. Najciekawszym elementem Tokyo Scramble jest jednak nietypowy tryb kooperacji. Dzięki funkcji GameShare nawet cztery osoby mogą jednocześnie sterować jedną postacią – każda odpowiada za inny aspekt rozgrywki, od ruchu po obsługę gadżetów i kamery. Tryb działa zarówno lokalnie, jak i online.
GramTV przedstawia:
Gra zadebiutuje 11 lutego - cyfrowo, w cenie 29,99 dolarów. Na razie Tokyo Scramble jest zapowiedziane wyłącznie jako Switch 2-ekskluzywność, i nie ma oficjalnych informacji o planach portów na PC lub inne konsole, choć taka możliwość w przyszłości nie jest wykluczona. Czy ten nietypowy horror ma szansę wyróżnić się na tle konkurencji? Odpowiedź poznamy już wkrótce
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!