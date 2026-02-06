Tęsknicie za Dino Crisis? Nadchodzi nowy horror z dinozaurami

Podczas Nintendo Direct Partner Showcase zaprezentowano kilka niespodzianek, a jedną z najciekawszych okazał się Tokyo Scramble. To nowy, ekskluzywny horror na Nintendo Switch 2, który wyraźnie czerpie inspiracje z kultowego Dino Crisis. Gra trafi na rynek już 11 lutego i zabierze graczy do mrocznych, nieodkrytych podziemi Tokio.

Tokyo Scramble – nowy horror o dinozaurach tylko na Switch 2

Produkcja studia Binary Haze Interactive stawia na połączenie survival horroru, skradanki i łamigłówek. Wcielamy się w Anne, licealistkę walczącą o przetrwanie w starciu z tajemniczymi, dinozaurami przypominającymi istoty zwanymi Zino. W przeciwieństwie do Dino Crisis, bohaterka nie korzysta z broni palnej – kluczem do sukcesu jest spryt, obserwacja przeciwników oraz umiejętne wykorzystywanie otoczenia. Pułapki, elementy infrastruktury czy gadżety pozwolą odciągać lub unieszkodliwiać zagrożenia.