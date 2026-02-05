Remaster Obliviona z wersją na Nintendo Switch 2

Wydanie remastera 4. The Elder Scrolls okazało się strzałem w dziesiątkę. Jak to często bywa u Bethesdy, gra nie była pozbawiona problemów, ale...
...ale i tak kupiła swoich odbiorców. Jeżeli jednak ktoś jeszcze The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered nie nabył, to niedługo może nadarzyć się ku temu idealna okazja.
Oblivion Remastered zmierza na Nintendo Switch 2
Podczas czwartkowego Nintendo Direct ogłoszono niespodziewanie, że remaster The Elder Scrolls 4: Oblivion zmierza wprost na Nintendo Switch 2. Gra ukaże się w tym roku, aczkolwiek dokładniej daty jeszcze nie znamy. Wiadomo również, że pierwotnie dostępna będzie jedynie wersja cyfrowa, aczkolwiek Bethesda już teraz zapowiedziała, iż w późniejszym terminie wyda wersję pudełkową zawierającą kod do pobrania gry.
Oryginalny Oblivion wyszedł jeszcze w 2006 roku, co oznacza, że tytuł obchodzi swoje 20-lecie. Niemniej Bethesda nie zamierzała czekać na rocznicę i już w kwietniu 2025 roku wydała The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Przy pracach nad odnowioną wersją wykorzystano Unreal Engine 5, chociaż sama logika rozgrywki została przeniesiona z zasłużonego Gamebryo.
GramTV przedstawia:
Nic dziwnego, że społeczność zaczęła mieć nadzieje, iż ponownego odświeżenia doczeka się też The Elder Scrolls 3: Morrowind. Głos w tej sprawie zabrał nawet jeden z deweloperów Bethesdy. Tak czy inaczej, nie na Morrowinda teraz pora, a właśnie na Obliviona, który w przeciągu najbliższy 10 miesięcy powinien trafić do posiadaczy Nintendo Switch 2.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!