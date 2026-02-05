Remaster Obliviona z wersją na Nintendo Switch 2

Wydanie remastera 4. The Elder Scrolls okazało się strzałem w dziesiątkę. Jak to często bywa u Bethesdy, gra nie była pozbawiona problemów, ale...

...ale i tak kupiła swoich odbiorców. Jeżeli jednak ktoś jeszcze The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered nie nabył, to niedługo może nadarzyć się ku temu idealna okazja.

Oblivion Remastered zmierza na Nintendo Switch 2

Podczas czwartkowego Nintendo Direct ogłoszono niespodziewanie, że remaster The Elder Scrolls 4: Oblivion zmierza wprost na Nintendo Switch 2. Gra ukaże się w tym roku, aczkolwiek dokładniej daty jeszcze nie znamy. Wiadomo również, że pierwotnie dostępna będzie jedynie wersja cyfrowa, aczkolwiek Bethesda już teraz zapowiedziała, iż w późniejszym terminie wyda wersję pudełkową zawierającą kod do pobrania gry.