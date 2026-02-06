Nowe materiały z Resident Evil Requiem. Leon rusza do akcji

Dzięki nim jeszcze bardziej widoczna jest różnica w gameplayu pomiędzy dwójką grywalnych bohaterów . Jako Grace będziemy skupiać się na funkcjonowaniu w środowisku, które da nam ograniczone zasoby do przetrwania. Z tego też powodu częściej niż do walki, przystąpimy do skradania się lub też podejmiemy próbę przeczekania kręcących się okolicach oponentów.

Inaczej sprawa ma się w przypadku Leona. Znany z kilku poprzednich odsłon agent federalny będzie w większym stopniu stawiał na starcia w zwarciu, eliminując maszkary nie tylko za pomocą broni palnej, ale też zwykłymi ciosami czy kopniakami . Ba, w ruch pójdą nawet siekiery, toporki czy też piły mechaniczne.

Przy okazji zyskaliśmy też możliwość, by rzucić okiem, jak Resident Evil Requiem prezentować się będzie na Nintendo Switch 2. Przypomnijmy, że tytuł wydany zostanie 27 lutego 2026 roku, a poza graczami z NS2 zagrają w niego również posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także komputerów osobistych.

Same wydarzenia dziać się będą 30 lat po wydarzeniach z Resident Evil 3: Nemesis, czyli po zniszczeniu Raccoon City. Produkcja będzie przy tym wszystkim czerpać z dokonań wielu poprzednich odsłon – tym samym pojawią się zarówno elementy survival horroru, jak w RE7 czy też RE: Village, ale też bardziej wypełnione akcją, jak np. w RE4. Również sam czas rozgrywki ma być zbliżony do tego, co znamy z remake’u 4. części.