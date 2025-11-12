The Super Mario Galaxy Movie w pierwszym zwiastunie. Rzut oka na Rosalinę i Bowsera Jr.

We wrześniu bieżącego roku Nintendo oficjalnie potwierdziło nadchodzący film The Super Mario Galaxy Movie. Teraz wreszcie otrzymaliśmy pierwszy zwiastun promujący produkcję. Materiał filmowy został opublikowany jako część specjalnie przygotowanego Nintendo Direct, w całości dedykowanego filmowi.

Bowser Jr. i Rosalina debiutują w zwiastunie The Super Mario Galaxy Movie

Zaprezentowane fragmenty pozwoliły publiczności po raz pierwszy zobaczyć zarys fabuły, która przeniesie Mario oraz jego ekipę w kosmos. Zwiastun dostarczył fanom kilku informacji, w tym oficjalnego potwierdzenia dwóch postaci, które nie pojawiały się w poprzednim filmie z serii: Rosaliny oraz Bowsera Jr.