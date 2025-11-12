Zaloguj się lub Zarejestruj

The Super Mario Galaxy Movie w pierwszym zwiastunie. Rzut oka na Rosalinę i Bowsera Jr.

Patrycja Pietrowska
2025/11/12 15:30
0

Mario leci w kosmos.

We wrześniu bieżącego roku Nintendo oficjalnie potwierdziło nadchodzący film The Super Mario Galaxy Movie. Teraz wreszcie otrzymaliśmy pierwszy zwiastun promujący produkcję. Materiał filmowy został opublikowany jako część specjalnie przygotowanego Nintendo Direct, w całości dedykowanego filmowi.

The Super Mario Galaxy Movie
The Super Mario Galaxy Movie

Bowser Jr. i Rosalina debiutują w zwiastunie The Super Mario Galaxy Movie

Zaprezentowane fragmenty pozwoliły publiczności po raz pierwszy zobaczyć zarys fabuły, która przeniesie Mario oraz jego ekipę w kosmos. Zwiastun dostarczył fanom kilku informacji, w tym oficjalnego potwierdzenia dwóch postaci, które nie pojawiały się w poprzednim filmie z serii: Rosaliny oraz Bowsera Jr.

Oprócz potwierdzenia nowych bohaterów zwiastun ujawnił również, kto użyczy im głosu. W roli Rosaliny obsadzono znaną aktorkę, Brie Larson. Natomiast postać Bowsera Jr. zagra Benny Safdi.

GramTV przedstawia:

Wielbiciele Mario nie będą musieli długo czekać na możliwość zobaczenia filmu na dużym ekranie. The Super Mario Galaxy Movie ma mieć swoją premierę w kinach w kwietniu 2026 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/first-the-super-mario-galaxy-movie-trailer-reveals-new-characters/

Tagi:

Popkultura
trailer
zwiastun
Nintendo
film
The Super Mario Galaxy Movie
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

