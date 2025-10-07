The Outsiders zamknięte. Twórcy Metal: Hellsinger padli ofiarą fali zwolnień

Funcom zamknęło The Outsiders, czyli twórców Metal: Hellsinger
Przykrymi wieściami podzielił się David Goldfarb, czyli założyciel The Outsiders (dzięki VGC). Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o zamknięciu zespołu odpowiedzialnego za Metal: Hellsinger została podjęta w ramach „ogólnych zwolnień” w firmie Funcom, która przejęła studio trzy lata temu.
Wielu z nas przeżyło kilka lat temu sytuację, w której studio znalazło się na skraju upadłości, kiedy to anulowano projekt Darkborn, ale dzięki lojalności zespołu i jego determinacji, aby nie poddawać się, powstała gra Metal: Hellsinger. Dla mnie osobiście zawsze będzie to najważniejsze osiągnięcie i będę na zawsze wdzięczny, że udało nam się to stworzyć, a także za wspaniały zespół i partnerów, dzięki którym było to możliwe – komentuje Goldfarb.
Założyciel The Outsiders poinformował również, że studio zamierzało zrobić coś „jeszcze lepszego” od Metal: Hellsinger. Goldfarb zaznaczył, że niestety „nie zawsze wszystko idzie tak, jak byśmy tego chcieli”. Deweloper dodał jednak również, że zespół zamierza „próbować kontynuować działalność w nowej formie”.
