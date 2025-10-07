The Outsiders zamknięte. Twórcy Metal: Hellsinger padli ofiarą fali zwolnień

Metal: Hellsinger zebrało naprawdę dobre recenzje i w okolicach swojej premiery przyciągnęło uwagę sporej liczby graczy. Niestety dzisiaj mamy złe wieści dla wszystkich fanów rytmicznej strzelanki pełnej „demonów, szatańsko dobrej broni i heavy metalu”. Odpowiedzialne za wspomnianą produkcję studio The Outsiders zostało zamknięte.

Funcom zamknęło The Outsiders, czyli twórców Metal: Hellsinger

Przykrymi wieściami podzielił się David Goldfarb, czyli założyciel The Outsiders (dzięki VGC). Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o zamknięciu zespołu odpowiedzialnego za Metal: Hellsinger została podjęta w ramach „ogólnych zwolnień” w firmie Funcom, która przejęła studio trzy lata temu.