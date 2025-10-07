Zaloguj się lub Zarejestruj

The Outsiders zamknięte. Twórcy Metal: Hellsinger padli ofiarą fali zwolnień

Mikołaj Ciesielski
2025/10/07 17:10
Przykre wieści dla wszystkich miłośników rytmicznego FPS-a.

Metal: Hellsinger zebrało naprawdę dobre recenzje i w okolicach swojej premiery przyciągnęło uwagę sporej liczby graczy. Niestety dzisiaj mamy złe wieści dla wszystkich fanów rytmicznej strzelanki pełnej „demonów, szatańsko dobrej broni i heavy metalu”. Odpowiedzialne za wspomnianą produkcję studio The Outsiders zostało zamknięte.

Funcom zamknęło The Outsiders, czyli twórców Metal: Hellsinger

Przykrymi wieściami podzielił się David Goldfarb, czyli założyciel The Outsiders (dzięki VGC). Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o zamknięciu zespołu odpowiedzialnego za Metal: Hellsinger została podjęta w ramach „ogólnych zwolnień” w firmie Funcom, która przejęła studio trzy lata temu.

Wielu z nas przeżyło kilka lat temu sytuację, w której studio znalazło się na skraju upadłości, kiedy to anulowano projekt Darkborn, ale dzięki lojalności zespołu i jego determinacji, aby nie poddawać się, powstała gra Metal: Hellsinger. Dla mnie osobiście zawsze będzie to najważniejsze osiągnięcie i będę na zawsze wdzięczny, że udało nam się to stworzyć, a także za wspaniały zespół i partnerów, dzięki którym było to możliwe – komentuje Goldfarb.

Założyciel The Outsiders poinformował również, że studio zamierzało zrobić coś „jeszcze lepszego” od Metal: Hellsinger. Goldfarb zaznaczył, że niestety „nie zawsze wszystko idzie tak, jak byśmy tego chcieli”. Deweloper dodał jednak również, że zespół zamierza „próbować kontynuować działalność w nowej formie”.

Na koniec przypomnijmy, że Metal: Hellsinger dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia The Outsiders, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Metal Hellsinger – pieśń ognia i... ognia!

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/we-are-all-hurting-metal-hellsinger-studio-closed-as-part-of-funcom-cuts

