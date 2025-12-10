Rząd zainteresowany Rockstar Games. Zwolnienia pracowników wywołały burzę

Sprawa ponad 30 zwolnionych pracowników studia GTA przyciągnęła uwagę polityków.

Zwolnienia w Rockstar Games przestały być wyłącznie wewnętrznym problemem branży gier. Sprawą zainteresował się lider brytyjskiej opozycji Keir Starmer, który zapowiedział, że rząd przyjrzy się kontrowersyjnym decyzjom studia odpowiedzialnego za serię GTA. Rockstar Games – zwolnienia pod lup ą polityk ów Temat powrócił na forum parlamentu po interwencji posła Chrisa Murraya, który spotkał się ze zwolnionymi pracownikami Rockstar Games. Związani wcześniej ze studiem deweloperzy stracili pracę po tym, jak – według związku zawodowego IWGB – próbowali organizować działania związkowe w firmie. Związek oskarża Rockstar o próbę tłumienia inicjatyw pracowniczych.

Samo studio odrzuca te zarzuty, twierdząc, że zwolnienia były wynikiem „rażącego naruszenia obowiązków służbowych”. Firma nie przedstawiła jednak publicznie szczegółowych wyjaśnień, co tylko spotęgowało kontrowersje wokół sprawy. Keir Starmer, odpowiadając na pytanie w parlamencie, podkreślił, że każdy pracownik w Wielkiej Brytanii ma prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. Lider opozycji określił sytuację w Rockstar Games jako „głęboko niepokojącą” i potwierdził, że ministrowie przyjrzą się konkretnemu przypadkowi studia.

GramTV przedstawia:

Jak zaznaczył poseł Murray, zwolnienia dotknęły nie tylko nowych pracowników, ale także osoby z wieloletnim stażem. W części przypadków utrata pracy oznaczała również konieczność opuszczenia Wielkiej Brytanii z powodu cofnięcia sponsoringu wizowego. Do protestu dołączyło ponad 200 obecnych pracowników Rockstar North, którzy podpisali list potępiający decyzje kierownictwa i domagający się przywrócenia zwolnionych osób. Interwencja na szczeblu rządowym sprawia, że konflikt może mieć konsekwencje wykraczające daleko poza jedno studio. Dla branży gier w Wielkiej Brytanii jest to potencjalny precedens, który może wpłynąć na przyszłe standardy ochrony praw pracowniczych – także w największych, najbardziej dochodowych firmach, takich jak Rockstar Games, pracujących obecnie m.in. nad Grand Theft Auto 6.