Metal: Hellsinger z siedmiocyfrową liczbą graczy. Twórcy chwalą się sukcesem

W połowie września na rynku zadebiutowała gra Metal: Hellsinger, czyli rytmiczny FPS dla fanów ciężkich brzmień. Produkcja studia The Outsiders spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony branżowych mediów. Okazuje się, że masa pozytywnych opinii przełożyła się również na duże zainteresowanie tytułem, co potwierdzają udostępnione przez twórców wyniki.

W Metal: Hellsinger zagrało już ponad milion osób

Studio The Outsiders opublikowało bowiem krótki zwiastun, w którym poinformowano, że od momentu premiery w Metal: Hellsinger zagrało już ponad milion użytkowników. Należy jednak podkreślić, że nie oznacza to miliona sprzedanych egzemplarzy. Produkcja od momentu swojego debiutu znajduje się bowiem w usłudze Game Pass zarówno na PC, jak i konsolach Xbox.



Z pewnością spora część graczy zapoznała się z Metal: Hellsinger właśnie za pośrednictwem abonamentu Microsoftu. Deweloperzy ze studia The Outsiders i tak mogą być jednak zadowoleni z zainteresowania, jakim cieszy się ich produkcja.



Na koniec przypomnijmy, że Metal: Hellsinger dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia The Outsiders, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Metal Hellsinger – pieśń ognia i... ognia!

Wczytywanie ramki mediów.