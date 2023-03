Obsidian przeprasza za problemy z remasterem The Outer Worlds

Przed końcem ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was o oficjalnej zapowiedzi The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, czyli czegoś w rodzaju remastera gry The Outer Worlds z 2019 roku. Ten spotkał się jednak z bardzo negatywnym odbiorem fanów jeszcze przed premierą – głównie przez to, że posiadacze oryginału oraz obu fabularnych rozszerzeń muszą za ulepszoną wersję dopłacić 38 złotych. Afera nie zakończyła się po debiucie; okazało się, że Spacer’s Choice Edition jest bardzo słabo zoptymalizowane.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition z fatalnym debiutem

jeden z przedstawicieli studia Obsidian Entertainment opublikował na forum Reddit oficjalne przeprosiny za wszelkie trudności: Sytuacja jest na tyle poważna, że