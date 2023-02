The Outer Worlds ze sporym ulepszeniem. Studio zapowiedziało nową edycję

Przychodzimy z interesującą wiadomością szczególnie dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zagrać w grę The Outer Worlds i chcieliby ją sprawdzić ze wszystkimi poprawkami. Przedstawiciele studia Obsidian Entertainment oficjalnie zapowiedzieli The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Zdaniem deweloperów jest to najlepszy sposób na to, żeby doświadczyć The Outer Worlds – z tej okazji opublikowano dziś zwiastun nowej edycji.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition zapowiedziane

Gracze mogą liczyć na poprawę oprawy graficznej – produkcja ma działać w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę na konsolach. Otrzymamy ulepszone tekstury, lepsze oświetlenie wolumetryczne czy też dodatkowe animacje, a także ogólną poprawę wydajności. Co ciekawe, zdecydowano się podnieść poziom doświadczenia głównego bohatera, co pozwoli na więcej możliwości rozwijania jej.