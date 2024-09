The Last of Us Part 1 w tym tygodniu trafi do PlayStation Plus Extra i Premium

Na State of Play ujawniono ofertę PlayStation Plus na październik 2024. Nie była to jednak jedyna informacja, która powinna zainteresować abonentów usługi Sony. W trakcie wspomnianej prezentacji japońska firma ujawniła bowiem, kiedy The Last of Us Part 1 zasili bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium.

The Last of Us Part 1 zmierza do PlayStation Plus Extra i Premium

Okazuje się, że na dodanie odświeżonej wersji pierwszej części przygód Joela i Ellie do usługi Sony nie będzie trzeba czekać zbyt długo. Zgodnie z przekazanymi informacjami The Last of us Part 1 trafi do biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium już 26 września 2024 roku, czyli jutro. Klienci japońskiej firmy musieli czekać więc ponad dwa lata na dodanie remake’u hitu Naughty Dog do wspomnianej usługi.