Hellblade 2 Enhanced prawie bez zmian? Nowa wersja gry rozczarowuje pod względem oprawy

Mikołaj Berlik
2025/08/14 13:00
Pecetowa aktualizacja Hellblade 2 przyniosła minimalne różnice w grafice, a spadki FPS są zauważalne.

Hellblade 2: Senua’s Saga w wersji Enhanced trafiło już na PC. Ninja Theory zapowiadało znaczące ulepszenia graficzne, ale pierwsze testy pokazują, że różnice względem oryginału są niewielkie.

Hellblade 2 Enhanced

Hellblade 2 Enhanced – co faktycznie się zmieniło

Aktualizacja miała poprawić m.in. promień rysowania obiektów, efekty wolumetryczne, motion blur, bloom, głębię ostrości, AntiAliasing i cienie. Redakcja MxBenchmarkPC przeprowadziła porównanie na karcie RTX 5080, zestawiając ustawienia High z oryginału z opcją Very High w wydaniu Enhanced. W praktyce widać jedynie drobną zmianę kontrastu oraz nieco lepsze efekty mgły i dymu.

Użyte specyfikacje:

  • Procesor: Intel Core i7-14700F
  • Karta graficzna: Asus TUF Gaming RTX 5080 OC 16 GB
  • Pamięć RAM: 32 GB (4x8) DDR4 3600 MHz CL16
  • Płyta główna: Asus PRIME B760-PLUS D4
  • Dysk SSD: Kingston NV1 1 TB NVMe M.2
  • Zasilacz: be quiet! Pure Power 11 700 W
  • Chłodzenie procesora: be quiet! Dark Rock 5
  • Obudowa: be quiet! Silent Base 601

GramTV przedstawia:

Testy ujawniają, że tryb Very High w wersji Enhanced kosztuje graczy kilkanaście klatek na sekundę względem ustawienia High, mimo niemal identycznego wyglądu scen. Największą korzyścią z aktualizacji jest dodanie DLSS 4, który oferuje lepsze skalowanie obrazu od DLSS 3 i umożliwia włączenie Multi Frame Generation na kartach NVIDIA.

Hellblade 2: Senua’s Saga dostępne jest na PC, Xbox Series X|S oraz w Xbox Game Pass.

Tagi:

News
PC
porównanie grafiki
porównanie jakości grafiki
PlayStation 5
porównanie
Xbox Series X
Senua's Saga: Hellblade II
Xbox Series S
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

