Hellblade 2 Enhanced prawie bez zmian? Nowa wersja gry rozczarowuje pod względem oprawy

Pecetowa aktualizacja Hellblade 2 przyniosła minimalne różnice w grafice, a spadki FPS są zauważalne.

Hellblade 2: Senua’s Saga w wersji Enhanced trafiło już na PC. Ninja Theory zapowiadało znaczące ulepszenia graficzne, ale pierwsze testy pokazują, że różnice względem oryginału są niewielkie.

Hellblade 2 Enhanced – co faktycznie si ę zmieniło

Aktualizacja miała poprawić m.in. promień rysowania obiektów, efekty wolumetryczne, motion blur, bloom, głębię ostrości, AntiAliasing i cienie. Redakcja MxBenchmarkPC przeprowadziła porównanie na karcie RTX 5080, zestawiając ustawienia High z oryginału z opcją Very High w wydaniu Enhanced. W praktyce widać jedynie drobną zmianę kontrastu oraz nieco lepsze efekty mgły i dymu.