PlayStation Plus na październik oficjalnie. W ofercie jeden z hitów 2023 roku

Sony ujawniło listę produkcji, które już w przyszłym tygodniu trafią w ręce wszystkich abonentów PlayStation Plus.

W trakcie State of Play otrzymaliśmy m.in. zapowiedź Ghost of Yōtei i Horizon Zero Dawn Remastered. Sony postanowiło również wykorzystać wspomniane wydarzenie do prezentacji październikowej oferty PlayStation Plus. Zgodnie z przekazanymi informacjami w przyszłym miesiącu abonenci wspomnianej usługi będą mogli pobrać trzy produkcje. Japońska firma przygotowała tym razem naprawdę niezły zestaw, w którym znalazło się miejsce dla jednej z najlepszych gier 2023 roku.

Najważniejszą grą w październikowej ofercie PlayStation Plus będzie Dead Space Remake, czyli odświeżona wersja pierwszej części przygód Isaaca Clarke’a. Wspomniana produkcja skradła serca zarówno recenzentów, jak i samych graczy, co potwierdzają m.in. średnie ocen na Metacritic czy recenzje na Steam. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat dzieła deweloperów ze studia EA Motive, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake - a w kosmosie znowu straszy... Jak wspomnieliśmy wyżej, w październiku abonenci PlayStation Plus otrzymają dostęp do jeszcze dwóch produkcji. Pierwszą z nich jest WWE 2K24, czyli najnowsza odsłona popularnej serii gier sportowych dla fanów wrestlingu. Ostatnim tytułem, który już w przyszłym miesiącu trafi w ręce abonentów usługi firmy Sony, jest natomiast Doki Doki Literature Club PlayStation Plus – oferta na październik 2024 Dead Space Remake (PS5)

(PS5) Doki Doki Literature Club (PS4/PS5)

(PS4/PS5) WWE 2K24 (PS4/PS5)

Na koniec warto przypomnieć, że październikowa oferta PlayStation Plus będzie dostępna od 1 października 2024 roku, czyli od najbliższego wtorku. Abonenci usługi Sony mają również ostatnią szansę na dodanie do swoich bibliotek gier udostępnionych w ramach wrześniowej oferty PlayStation Plus.

