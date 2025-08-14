Dlaczego główny bohater Assassin’s Creed musiał zginąć? Ubisoft wyjaśnia prawdziwy powód

Studio zdaje sobie sprawę, że było to frustrujące dla graczy.
Kiedy w 2012 roku zadebiutowało Assassin’s Creed 3, wielu graczy z niecierpliwością czekało na tę grę. Produkcja miała być generacyjnym skokiem po dwóch kontynuacjach historii Ezio Auditore i wreszcie rozwiązać wątki fabuły osadzonej we współczesności. Dla części fanów finał okazał się jednak zbyt ostateczny. Desmond zginął, zanim doczekał się własnej gry, czego seria zdawała się sugerować od początku.
Assassin’s Creed 3 – Desmond Miles musiał umrzeć. Twórca gry wyjaśnia powody
W rozmowie w podcaście The Convergence reżyser Assassin’s Creed 3, Alex Hutchinson, ujawnił kulisy tej decyzji, tłumacząc, że była ona wynikiem rosnących ambicji Ubisoftu, które zaburzyły pierwotne plany twórców.
Kiedy robiliśmy AC3, które miało być trzecią częścią, a okazało się piątą, z powodu pieniędzy, zdałem sobie sprawę, że w tym momencie prosimy ludzi, by pamiętali historie sprzed siedmiu lat. I nie miało to dla mnie sensu, bo zaczynając przygodę z serią mogłeś być uczniem w szkole, a teraz jesteś na studiach, a ja mówię: „Pamiętasz, jak wydarzyło się to?”. Dlatego zabiliśmy Desmonda na końcu. Powiedzieliśmy Ubisoftowi: „my bierzemy to na siebie”. Ale on musiał odejść.
Hutchinson przypomniał, że pierwotny plan zakładał stworzenie wyłącznie trylogii - jednej gry o Altairze, jednej o Ezio i jednej o Desmondzie we współczesności.
„Mieć zbyt dużo lore to ciężar” – stwierdził reżyser, odnosząc się także do tego, że wielu widzów traci zainteresowanie światem Marvela przez konieczność śledzenia historii przez wiele lat. Jego zdaniem rozwiązaniem jest podejście podobne do Nintendo, oparte na uniwersalnych założeniach fabularnych, które nie wymagają dużych uzasadnień w ramach jednej, wielkiej narracji.