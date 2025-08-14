Dlaczego główny bohater Assassin’s Creed musiał zginąć? Ubisoft wyjaśnia prawdziwy powód

Studio zdaje sobie sprawę, że było to frustrujące dla graczy.

Kiedy w 2012 roku zadebiutowało Assassin’s Creed 3, wielu graczy z niecierpliwością czekało na tę grę. Produkcja miała być generacyjnym skokiem po dwóch kontynuacjach historii Ezio Auditore i wreszcie rozwiązać wątki fabuły osadzonej we współczesności. Dla części fanów finał okazał się jednak zbyt ostateczny. Desmond zginął, zanim doczekał się własnej gry, czego seria zdawała się sugerować od początku.

Assassin’s Creed 3 – Desmond Miles musiał umrzeć. Twórca gry wyjaśnia powody

W rozmowie w podcaście The Convergence reżyser Assassin’s Creed 3, Alex Hutchinson, ujawnił kulisy tej decyzji, tłumacząc, że była ona wynikiem rosnących ambicji Ubisoftu, które zaburzyły pierwotne plany twórców.