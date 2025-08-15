Little Nightmares 3 pojawi się na Future Games Show. Powrót do mrocznego Carnevale

Supermassive Games potwierdziło, że Little Nightmares 3 zostanie zaprezentowane podczas Future Games Show 20 sierpnia w ramach targów Gamescom. Zwiastun opublikowany na Twitterze sugerował powrót do „funfair”, a Bandai Namco potwierdziło na Instagramie, że chodzi o znane z poprzednich materiałów Carnevale.

Little Nightmares 3 – powrót do pokręconego karnawału

Carnevale to mroczna lokacja przypominająca skrzywione wesołe miasteczko, w której Low i Alone zmierzą się z garbatymi przeciwnikami o słabym wzroku oraz żywymi marionetkami. Te ostatnie będą nieustannie ścigać bohaterów, aż do momentu ich zniszczenia. W niektórych fragmentach gracze wykorzystają umiejętność „call”, aby odciągnąć uwagę wroga, w innych kluczowa będzie skradanka.

Wczytywanie ramki mediów.