Little Nightmares 3 pojawi się na Future Games Show. Powrót do mrocznego Carnevale

Mikołaj Berlik
2025/08/15 10:00
Low i Alone ponownie zmierzą się z koszmarami w klimacie pokręconego wesołego miasteczka.

Supermassive Games potwierdziło, że Little Nightmares 3 zostanie zaprezentowane podczas Future Games Show 20 sierpnia w ramach targów Gamescom. Zwiastun opublikowany na Twitterze sugerował powrót do „funfair”, a Bandai Namco potwierdziło na Instagramie, że chodzi o znane z poprzednich materiałów Carnevale.

Little Nightmares 3
Little Nightmares 3

Little Nightmares 3 – powrót do pokręconego karnawału

Carnevale to mroczna lokacja przypominająca skrzywione wesołe miasteczko, w której Low i Alone zmierzą się z garbatymi przeciwnikami o słabym wzroku oraz żywymi marionetkami. Te ostatnie będą nieustannie ścigać bohaterów, aż do momentu ich zniszczenia. W niektórych fragmentach gracze wykorzystają umiejętność „call”, aby odciągnąć uwagę wroga, w innych kluczowa będzie skradanka.

Jednym z wyróżniających się momentów rozgrywki jest sekwencja na kolejce górskiej, która kończyła wcześniejszy pokaz gry. Niewykluczone, że nowy zwiastun z Future Games Show rozpocznie się właśnie w tym miejscu, podnosząc napięcie i ukazując dalszy przebieg dramatycznej ucieczki.

Premiera Little Nightmares 3 odbędzie się 10 października na Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Tego samego dnia zadebiutuje Little Nightmares Enhanced Edition, ale osoby, które zamówią trzecią część przedpremierowo, mogą już teraz odebrać ulepszoną wersję bez dodatkowych kosztów.

