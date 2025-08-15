Dying Light: The Beast z nową datą premiery. Techland potwierdza platformy i ceny

Najnowsza odsłona serii zadebiutuje już we wrześniu na PC i konsolach.

Techland ogłosił, że Dying Light: The Beast pojawi się 19 września na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Początkowo gra miała trafić do sprzedaży 22 sierpnia, jednak deweloperzy zdecydowali się przesunąć premierę, by dopracować szczegóły i zaoferować graczom jak najlepsze doświadczenie.

Dying Light: The Beast – ewolucja serii i powrót Kyle’a Crane’a

Produkcja początkowo powstawała jako rozszerzenie Dying Light 2: Stay Human, jednak jej rozmiar i ambicje sprawiły, że przekształcono ją w pełnoprawną grę. Tytuł wprowadzi nowe mechaniki, ulepszoną oprawę graficzną oraz fabułę wyznaczającą przyszłość serii. Do roli Kyle’a Crane’a powraca Roger Craig Smith, który użyczył głosu tej postaci w pierwszej odsłonie cyklu.