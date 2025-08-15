Dying Light: The Beast z nową datą premiery. Techland potwierdza platformy i ceny

Najnowsza odsłona serii zadebiutuje już we wrześniu na PC i konsolach.
Techland ogłosił, że Dying Light: The Beast pojawi się 19 września na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Początkowo gra miała trafić do sprzedaży 22 sierpnia, jednak deweloperzy zdecydowali się przesunąć premierę, by dopracować szczegóły i zaoferować graczom jak najlepsze doświadczenie.
Dying Light: The Beast – ewolucja serii i powrót Kyle’a Crane’a
Produkcja początkowo powstawała jako rozszerzenie Dying Light 2: Stay Human, jednak jej rozmiar i ambicje sprawiły, że przekształcono ją w pełnoprawną grę. Tytuł wprowadzi nowe mechaniki, ulepszoną oprawę graficzną oraz fabułę wyznaczającą przyszłość serii. Do roli Kyle’a Crane’a powraca Roger Craig Smith, który użyczył głosu tej postaci w pierwszej odsłonie cyklu.
Powrót Crane’a to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów gry, szczególnie dla fanów oryginału z 2015 roku. Jego obecność ma nadać historii głębszy wymiar i połączyć nowe wydarzenia z początkiem serii, co może być kluczowym punktem dla wieloletnich odbiorców marki.
Przygotuj się na unikalne połączenie otwartego świata i survival horroru w Dying Light: The Beast.
Nazywasz się Kyle Crane. Po latach spędzonych w niewoli Barona, który brutalnie na tobie eksperymentował, w końcu udaje ci się uciec. Ale teraz w twoim ciele szaleje walka: DNA zombie ściera się z ludzkim, a ty z trudem panujesz nad tkwiącą w tobie bestią. Chcesz zemsty, ale najpierw musisz ją ujarzmić. To twoje jedyne wyjście.
A gdy tylko znajdziesz się w opanowanej przez zombie dolinie Castor Woods, każda walka będzie walką o przetrwanie… szczególnie gdy nadchodzi noc.
Dying Light: The Beast dostępne będzie w dwóch wersjach – Standard Edition Deluxe Edition. Edycja Deluxe zaoferuje cyfrowe kolekcje i elementy kosmetyczne, jednak nie przewidziano w niej wcześniejszego dostępu do gry.
