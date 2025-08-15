Red Dead Redemption 2 dostępne za 74,71 zł w Amazon PL

Na Amazon PL można kupić Red Dead Redemption 2 na PlayStation 4 w cenie 74,71 zł. Gra działa także na PlayStation 5 dzięki wstecznej kompatybilności. Wysyłka jest darmowa – zarówno kurierem, jak i do paczkomatu InPost. Wersja pudełkowa ma niemiecką okładkę.

Red Dead Redemption 2 – oferta w Amazon PL

Produkcja Rockstar Games przenosi graczy do końca XIX wieku, gdzie wcielamy się w Arthura Morgana – członka gangu Dutcha van der Lindego. Tytuł zdobył uznanie graczy i recenzentów, osiągając na Steam średnią ocen 9/10. Gra oferuje rozbudowaną kampanię fabularną oraz tryb sieciowy Red Dead Online.