Red Dead Redemption 2 dostępne za 74,71 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/08/15 17:30
Westernowa przygoda Rockstara w niższej cenie na PlayStation.

Na Amazon PL można kupić Red Dead Redemption 2 na PlayStation 4 w cenie 74,71 zł. Gra działa także na PlayStation 5 dzięki wstecznej kompatybilności. Wysyłka jest darmowa – zarówno kurierem, jak i do paczkomatu InPost. Wersja pudełkowa ma niemiecką okładkę.

Red Dead Redemption 2 – oferta w Amazon PL

Produkcja Rockstar Games przenosi graczy do końca XIX wieku, gdzie wcielamy się w Arthura Morgana – członka gangu Dutcha van der Lindego. Tytuł zdobył uznanie graczy i recenzentów, osiągając na Steam średnią ocen 9/10. Gra oferuje rozbudowaną kampanię fabularną oraz tryb sieciowy Red Dead Online.

Dzięki cenie poniżej 75 zł jest to jedna z najlepszych okazji w ostatnich miesiącach na zakup tej gry w wersji pudełkowej. Red Dead Redemption 2 zachwyca oprawą graficzną, klimatem dzikiego zachodu i szczegółowym otwartym światem, który wciąż cieszy się dużą popularnością wśród graczy.

Ameryka, rok 1899.

Arthur Morgan i gang van der Lindego są zmuszeni uciekać. Na plecach czują oddechy agentów federalnych i najlepszych łowców nagród, więc muszą napadać, kraść i walczyć z całych sił, aby przetrwać w surowym świecie sercu Ameryki. Coraz głębsze wewnętrzne spory grożą rozłamem gangu, a Arthur musi dokonać wyboru między ideałami a lojalnością wobec ludzi, którzy go wychowali.

Teraz Red Dead Redemption 2 zawiera też dodatkową zawartość trybu fabularnego i rozbudowany tryb fotograficzny, a także bezpłatny dostęp do współdzielonego przez graczy i tętniącego życiem świata sieciowej rozgrywki Red Dead Online, gdzie gracze mogą kreować własną ścieżkę kariery w ramach jednej z wielu profesji: ścigać przestępców jako łowcy nagród, prowadzić interesy jako handlarze, odkrywać egzotyczne skarby jako kolekcjonerzy i zarządzać nielegalną gorzelnią jako bimbrownicy.

