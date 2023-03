The Last of Us: Part I z kolejnym patchem na PC. Gracze dalej krytykują studio

Naughty Dog kontynuuje walkę z błędami i problemami technicznymi, jakich w grze The Last of Us: Part I w wersji na komputery osobiste nie brakuje. Donosiliśmy o słabej optymalizacji i licznych technicznych niedogodnościach, a także o tym, że gra jest w zasadzie niegrywalna na Steam Decku. Wczoraj deweloperzy udostępnili pierwszą aktualizację – i dzisiaj kolejną.

Naughty Dog kontynuuje łatanie The Last of Us: Part I na PC, a gracze dalej narzekają