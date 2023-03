The Last of Us: Part I praktycznie niegrywalne na Steam Decku. Joel został memem

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o poważnych problemach gry The Last of Us: Part I w wersji na komputery osobiste. Okazuje się jednak, że na przenośnej konsoli Steam Deck gra radzi sobie jeszcze gorzej – warto jednak zaznaczyć, iż nie otrzymała jeszcze oficjalnej weryfikacji.

The Last of Us: Part I niegrywalne na konsoli Steam Deck. Twarz Joela stała się nawet memem

Redaktorzy serwisu Push Square postanowili sprawdzić, jak produkcja radzi sobie na wspomnianym urządzeniu. Efekty? Na ten moment tytuł działa w 10-15 klatkach na sekundę w otwartych lokacjach; jedynie w wyjątkowych momentach liczba FPS-ów sięga 30.