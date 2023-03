The Last of Us na PC z bardzo poważnymi problemami. Częste crashe i nie tylko

Jak większość z Was zapewne wie, dziś na komputerach osobistych zadebiutowała gra The Last of Us: Part I. Aktualnie (w chwili pisania tej wiadomości) w grze bawi się ponad 35 tysięcy osób. Na platformie Steam sytuacja z kolei prezentuje się bardzo nieciekawie.

Poważne problemy na PC. Gracze narzekają na crashe i przegrzewanie sprzętu

Na forum na platformie Steam możemy znaleźć bardzo dużo narzekań na słabą optymalizację produkcji. Społeczność donosi o crashach – tytuł wyłącza się samoistnie, nie pokazując nawet żadnych komunikatów o błędach. Co więcej, gra ma problemy z poprawnym działaniem nawet na mocniejszych blaszakach. Pojawiają się też głosy informujące o tym, iż komputery mocno się nagrzewają.