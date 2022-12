The Last of us Part 1 będzie tańsze na PC niż na PlayStation 5. Poznaliśmy cenę

Podczas gali The Game Awards 2022 poznaliśmy dokładną datę premiery The Last of Us Part 1 na PC. Odświeżona wersja przygód Joela i Ellie pojawiła się już również na platformach Steam oraz Epic Games Store, dzięki czemu poznaliśmy cenę gry w wersji na komputery osobiste, która – jak się okazuje – jest niższa niż w przypadku wydania na PlayStation 5.

Sony ujawniło cenę pecetowej wersji The Last of us Part 1

Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam oraz Epic Games Store, gracze PC – zainteresowani kupnem The Last of Us Part 1 – muszą przygotować się na wydatek rzędu 259 złotych. Trzeba przyznać, że cena jest wysoka, ale należy pamiętać, że wersja na PlayStation 5 dostępna jest w cyfrowym sklepie Sony za 339 złotych. Wydanie na komputery osobiste będzie więc o 80 złotych tańsze.



Nie zabraknie również bonusów do zamówień przedpremierowych. Gracze, którzy zdecydują się na zakup pecetowej wersji The Last of Us Part 1 w przedsprzedaży, otrzymają dodatkowe suplementy służące do rozwoju umiejętności bohatera oraz dodatkowe części do ulepszenia broni.



Zgodnie z zapowiedzią The Last of Us Part 1 ma zadebiutować na PC dokładnie 3 marca 2023 roku. Obecnie produkcja dostępna jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Joela i Ellie, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part I – pół kroku do perfekcji.