The Last of Us 3 podobno już powstaje. Gra ma zmierzać również na PlayStation 6

Naughty Dog obecnie pracuje nad The Last of Us: Factions, czyli sieciową odsłoną popularnej serii gier. Niedawno Neil Druckmann w jednym z wywiadów przyznał, że nikt nie naciska na deweloperów z Naughty Dog, aby stworzyli trzecią część The Last of Us, a studio również się nie śpieszy, aby ujawnić jakiekolwiek informacje, mające zdradzić istnienie gry. Jeszcze w listopadzie jeden z informatorów przekazał, że The Last of Us 3 faktycznie powstaje, a popularność serialu miałaby być sprawdzianem, czy jest zapotrzebowanie na kolejną odsłonę serii.

The Last of Us 3 już powstaje?

Teraz te informacje potwierdza serwis The Leak, który w swoim raporcie przekazał, że Naughty Dog pracuje już nad trzecią częścią przygód Ellie i sukces serialu od HBO odegra ważną rolę w rozwoju The Last of Us 3. Jak podawaliśmy wcześniej, czwarty odcinek serialu zanotował jeszcze lepszą oglądalność niż poprzednie i zarówno HBO, jak i Sony mają powody do radości.