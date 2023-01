Naughty Dog skończyło z Uncharted. The Last of Us 3 też nie jest pewne

Neil Druckmann w wywiadzie dla BuzzFeed poinformował, że studio może porzucić swoją popularną markę Uncharted i skupić się na innych projektach. Ponadto pomimo ogromnego sukcesu The Last of Us, prezes Naughty Dog przyznał, że Sony nie będzie naciskać na studio, aby kontynuowali historię Ellie i Abby. Nie oznacza to końca serii, gdyż obecnie twórcy pracują nad grą nastawioną na rozgrywkę wieloosobową osadzoną w świecie The Last of Us, ale pełnoprawna trzecia część może nigdy nie powstać.