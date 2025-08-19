Ghost of Yōtei na gamescom 2025. Sony pokazuje piękną i niebezpieczną Japonię

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie mogło zabraknąć prezentacji głośnych produkcji AAA. Dlatego też w trakcie pokazu otwierającego targi gamescom 2025 mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Ghost of Yōtei. Wspomniany materiał wideo zapowiada, że fani Ghost of Tsushima raczej nie mają powodów do obaw.

Nowy zwiastun Ghost of Yōtei na gamescom 2025

Najnowszy zwiastun Ghost of Yōtei zapowiada, że gracze będą mieli okazję przeżyć niezwykłą przygodę, w której trakcie Atsu – główna bohaterka – będzie chciała pomścić swoją rodzinę. Podczas rozgrywki użytkownicy odwiedzą wiele pięknych lokacji i zmierzą się z wieloma niebezpieczeństwami. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami.