Ghost of Yōtei na gamescom 2025. Sony pokazuje piękną i niebezpieczną Japonię

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie mogło zabraknąć prezentacji głośnych produkcji AAA. Dlatego też w trakcie pokazu otwierającego targi gamescom 2025 mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Ghost of Yōtei. Wspomniany materiał wideo zapowiada, że fani Ghost of Tsushima raczej nie mają powodów do obaw.
Nowy zwiastun Ghost of Yōtei na gamescom 2025
Najnowszy zwiastun Ghost of Yōtei zapowiada, że gracze będą mieli okazję przeżyć niezwykłą przygodę, w której trakcie Atsu – główna bohaterka – będzie chciała pomścić swoją rodzinę. Podczas rozgrywki użytkownicy odwiedzą wiele pięknych lokacji i zmierzą się z wieloma niebezpieczeństwami. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami.
Wyrusz w podróż wraz z Atsu w tej wyjątkowej opowieści o uzdrowieniu i odkupieniu, która jest czymś więcej niż zemstą. Przemierzaj rozległe ziemie Ezo, opanuj nowe bronie i zawieraj sojusze, aby pomścić śmierć swojej rodziny z rąk sześciu członków gangu – czytamy w opisie zwiastuna.
Nowy zwiastun Ghost of Yōtei to nie jedyna niespodzianka. W trakcie gamescom 2025 Opening Night Live zapowiedziano bowiem Ghost of Yōtei Legends. Zgodnie z przekazanymi informacjami nowa produkcja Sucker Punch doczeka się trybu kooperacyjnego w 2026 roku.
Na koniec warto przypomnieć, że Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera wspomnianego tytułu zaplanowana jest na 2 października 2025 roku. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun.
