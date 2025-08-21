Mafia: The Old Country – pierwsze hotfixy już dostępne

Hangar 13 udostępniło pierwsze dwie łatki hotfix do Mafia: The Old Country. Choć nie wprowadzają one nowej zawartości ani dużych zmian, skupiają się na poprawie działania gry i usunięciu kilku irytujących błędów zgłaszanych przez społeczność.

Mafia: The Old Country – aktualizacja naprawia błędy

Pierwszy hotfix pojawił się 13 sierpnia i rozwiązał problem znikających tekstur podłoża na wybranych kartach graficznych. Błąd ten spotykał wielu graczy, dlatego szybka reakcja studia została odebrana pozytywnie.