Mafia: The Old Country – pierwsze hotfixy już dostępne

Aktualizacje naprawiają błędy i poprawiają stabilność gry.
Hangar 13 udostępniło pierwsze dwie łatki hotfix do Mafia: The Old Country. Choć nie wprowadzają one nowej zawartości ani dużych zmian, skupiają się na poprawie działania gry i usunięciu kilku irytujących błędów zgłaszanych przez społeczność.
Mafia: The Old Country – aktualizacja naprawia błędy
Pierwszy hotfix pojawił się 13 sierpnia i rozwiązał problem znikających tekstur podłoża na wybranych kartach graficznych. Błąd ten spotykał wielu graczy, dlatego szybka reakcja studia została odebrana pozytywnie.
Druga aktualizacja trafiła do gry 20 sierpnia. Tym razem poprawiono wydajność podczas przejść filmowych przy użyciu technologii Unreal TSR, a także zmieniono domyślną wartość „Cinematic Framerate” z 30 FPS na „Unlimited” dla nowych graczy. Łatka zawiera również dodatkowe usprawnienia stabilności, dzięki czemu produkcja powinna działać płynniej niż dotychczas.
GramTV przedstawia:
Warto wspomnieć, że część graczy raportuje problemy graficzne związane z najnowszymi sterownikami NVIDIA (580.97 oraz 581.08), które powodują artefakty na ekranie. Rozwiązaniem jest powrót do starszej wersji 580.88, która działa bez zakłóceń z Mafia: The Old Country. Twórcy liczą, że NVIDIA przygotuje wkrótce poprawkę sterowników.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!