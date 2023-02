The Last of Us nie przestaje zaskakiwać oglądalnością. Serial znów bije rekordy

To już powoli staje się nudne, że każdy kolejny odcinek The Last of Us bije popularnością poprzedni epizod. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego czwartego odcinka, który znów zaliczył spory wzrost oglądalności na premierę w Ameryce. Przed tygodniem informowaliśmy, że oglądalność trzeciego epizodu wzrosła o 12% względem drugiego, a tymczasem okazuje się, że kontrowersje nie odciągnęły widzów od ekranów, a nawet skłoniły kolejne osoby do obejrzenia nowego odcinka od razu w momencie premiery.

The Last of Us wciąż zyskuje na popularności

Tym samym czwarty epizod może pochwalić się wynikiem 7,5 mln widzów w Stanach Zjednoczonych, co stanowi wzrost o 17%. Przypomnijmy, że The Last of Us zaczynał od poziomu 4,7 mln widzów, więc najnowszy odcinek zanotował aż 60% wzrost oglądalności.