Metal Gear Solid Delta: Snake Eater na 22-minutowym gameplayu. Konami szykuje graczy na premierę

Nowa wersja kultowej gry powstała na Unreal Engine 5 i zadebiutuje już 28 sierpnia.
Metal Gear Network zaprezentowało 22 minuty nowej rozgrywki z Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Nagranie pochodzi z Twittera (X), jednak fani mogą obejrzeć je również w lepszej jakości na YouTube. Konami udostępniło także oficjalny zwiastun premierowy.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – klasyka w nowej oprawie
Delta pozostaje wierna oryginalnej historii i projektowi rozgrywki, jednocześnie wprowadzając nowoczesne usprawnienia. Gracze będą mogli wybrać pomiędzy nowym, bardziej współczesnym stylem sterowania a klasycznym, przypominającym doświadczenie z pierwszego wydania. Dodatkowo pojawią się różne filtry kolorystyczne, pozwalające dostosować wygląd gry do własnych preferencji.
Produkcja korzysta z Unreal Engine 5, a w roli Naked Snake’a ponownie usłyszymy Davida Haytera, co z pewnością ucieszy fanów serii. Konami ujawniło również wymagania sprzętowe:
Minimalne wymagania sprzętowe Metal Gear Solid Delta: Snake Eater:
Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
System operacyjny: Windows 10, Windows 11 (64-bit OS required)
Procesor: Intel i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600
Pamięć: 16 GB RAM
Karta graficzna: RTX 2060 Super (8GB)
DirectX: Wersja 12
Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni
Zalecane wymagania sprzętowe Metal Gear Solid Delta: Snake Eater:
Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
System operacyjny: Windows 10, Windows 11 (64-bit OS required)