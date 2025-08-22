Metal Gear Solid Delta: Snake Eater na 22-minutowym gameplayu. Konami szykuje graczy na premierę

Nowa wersja kultowej gry powstała na Unreal Engine 5 i zadebiutuje już 28 sierpnia.

Metal Gear Network zaprezentowało 22 minuty nowej rozgrywki z Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Nagranie pochodzi z Twittera (X), jednak fani mogą obejrzeć je również w lepszej jakości na YouTube. Konami udostępniło także oficjalny zwiastun premierowy.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – klasyka w nowej oprawie

Delta pozostaje wierna oryginalnej historii i projektowi rozgrywki, jednocześnie wprowadzając nowoczesne usprawnienia. Gracze będą mogli wybrać pomiędzy nowym, bardziej współczesnym stylem sterowania a klasycznym, przypominającym doświadczenie z pierwszego wydania. Dodatkowo pojawią się różne filtry kolorystyczne, pozwalające dostosować wygląd gry do własnych preferencji.