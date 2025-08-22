Zaloguj się lub Zarejestruj

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater na 22-minutowym gameplayu. Konami szykuje graczy na premierę

Mikołaj Berlik
2025/08/22 09:00
Nowa wersja kultowej gry powstała na Unreal Engine 5 i zadebiutuje już 28 sierpnia.

Metal Gear Network zaprezentowało 22 minuty nowej rozgrywki z Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Nagranie pochodzi z Twittera (X), jednak fani mogą obejrzeć je również w lepszej jakości na YouTube. Konami udostępniło także oficjalny zwiastun premierowy.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – klasyka w nowej oprawie

Delta pozostaje wierna oryginalnej historii i projektowi rozgrywki, jednocześnie wprowadzając nowoczesne usprawnienia. Gracze będą mogli wybrać pomiędzy nowym, bardziej współczesnym stylem sterowania a klasycznym, przypominającym doświadczenie z pierwszego wydania. Dodatkowo pojawią się różne filtry kolorystyczne, pozwalające dostosować wygląd gry do własnych preferencji.

Produkcja korzysta z Unreal Engine 5, a w roli Naked Snake’a ponownie usłyszymy Davida Haytera, co z pewnością ucieszy fanów serii. Konami ujawniło również wymagania sprzętowe:

Minimalne wymagania sprzętowe Metal Gear Solid Delta: Snake Eater:

  • Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
  • System operacyjny: Windows 10, Windows 11 (64-bit OS required)
  • Procesor: Intel i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: RTX 2060 Super (8GB)
  • DirectX: Wersja 12
  • Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane wymagania sprzętowe Metal Gear Solid Delta: Snake Eater:

  • Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
  • System operacyjny: Windows 10, Windows 11 (64-bit OS required)
  • Procesor: Intel i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: RTX 3080
  • DirectX: Wersja 12
  • Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Premiera Metal Gear Solid Delta: Snake Eater odbędzie się 28 sierpnia 2025 roku. Gra trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-are-20-minutes-of-new-gameplay-from-metal-gear-solid-delta-snake-eater/

Tagi:

News
PC
zwiastun
rozgrywka
Metal Gear Solid
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Joka013
Gramowicz
Dzisiaj 09:27

zabrakło linków w newsie więc linkuję poniżej:

GP:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNtrMc8K0fc

trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=ajh3YHJ6baI




