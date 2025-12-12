Największy nieobecny gali The Game Awards. Czyli jak Valve zakpiło z leakerów

W ostatnich tygodniach słyszeliśmy sporo głosów od najróżniejszych leakerów i insiderów, że właśnie nadchodzi moment wielkiego ogłoszenia Half-Life 3. Nie znając przyszłości, nie możemy całkowicie odrzucić tych rewelacji, ale zapowiedź jednej z najbardziej oczekiwanych kontynuacji w historii nie nadeszła na The Game Awards, chociaż niektórzy wręcz zapewniali, że to właśnie na tej imprezie obecne będzie Valve i wreszcie pokaże światu nową przygodę Gordona Freemana. Nic z tego jednak nie wyszło i nie tylko nie otrzymaliśmy zwiastuna, ale nawet jakiejkolwiek wzmianki, że nowy projekt z serii Half-Life rzeczywiście powstaje.

Half-Life 3 wielkim nieobecnym gali The Game Awards 2025

Już jesienią pojawiały się doniesienia sugerujące, że Valve szykuje „duże ogłoszenie”, a część znanych informatorów interpretowała je jako bezpośrednią zapowiedź Half-Life 3. Z czasem okazało się, że tajemniczym projektem były nowe inicjatywy sprzętowe związane ze Steamem, co ostudziło emocje, ale nie zakończyło spekulacji. Niektórzy insiderzy do samego końca utrzymywali, że prezentacja gry nastąpi jeszcze przed końcem 2025 roku, a The Game Awards wydawało się idealnym miejscem na taki powrót.