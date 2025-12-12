Zaloguj się lub Zarejestruj

Największy nieobecny gali The Game Awards. Czyli jak Valve zakpiło z leakerów

Radosław Krajewski
2025/12/12 10:10
To miał być jeden z pewniaków.

W ostatnich tygodniach słyszeliśmy sporo głosów od najróżniejszych leakerów i insiderów, że właśnie nadchodzi moment wielkiego ogłoszenia Half-Life 3. Nie znając przyszłości, nie możemy całkowicie odrzucić tych rewelacji, ale zapowiedź jednej z najbardziej oczekiwanych kontynuacji w historii nie nadeszła na The Game Awards, chociaż niektórzy wręcz zapewniali, że to właśnie na tej imprezie obecne będzie Valve i wreszcie pokaże światu nową przygodę Gordona Freemana. Nic z tego jednak nie wyszło i nie tylko nie otrzymaliśmy zwiastuna, ale nawet jakiejkolwiek wzmianki, że nowy projekt z serii Half-Life rzeczywiście powstaje.

Half-Life 3 wielkim nieobecnym gali The Game Awards 2025

Już jesienią pojawiały się doniesienia sugerujące, że Valve szykuje „duże ogłoszenie”, a część znanych informatorów interpretowała je jako bezpośrednią zapowiedź Half-Life 3. Z czasem okazało się, że tajemniczym projektem były nowe inicjatywy sprzętowe związane ze Steamem, co ostudziło emocje, ale nie zakończyło spekulacji. Niektórzy insiderzy do samego końca utrzymywali, że prezentacja gry nastąpi jeszcze przed końcem 2025 roku, a The Game Awards wydawało się idealnym miejscem na taki powrót.

Sama gala tylko podsyciła rozczarowanie. Część społeczności liczyła na klasyczne „jeszcze jedno ogłoszenie” na sam finał wydarzenia, które miałoby wywrócić internet do góry nogami. Zamiast tego ostatnim akcentem wieczoru była zapowiedź nowej strzelanki Highguard tworzonej przez byłych deweloperów Respawn Entertainment. Half-Life 3 znów pozostało tylko w sferze domysłów.

Mimo wszystko temat gry nie znika całkowicie. Według części źródeł produkcja wciąż istnieje i może zostać ujawniona w nieco mniej widowiskowy sposób, poza dużymi eventami. Teoretycznie Valve nadal ma czas, by zaskoczyć graczy niezależną prezentacją jeszcze przed końcem roku, choć brak obecności na tak dużej scenie rodzi pytania o rzeczywiste plany firmy.

Jedno jest pewne. Historia Half-Life 3 dopisała kolejny rozdział pełen nadziei i niedopowiedzeń. Oczekiwanie trwa dalej, a każde kolejne wydarzenie branżowe znów będzie pretekstem do powrotu tych samych pytań. Jeżeli przez najbliższy rok gra nie zostanie oficjalnie zapowiedziana, możemy być pewni, że Half-Life 3 będzie „pewniakiem” na gali The Game Awards 2026.

Źródło:https://gamerant.com/half-life-3-revealed-at-the-game-awards-2025/

