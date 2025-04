The Elder Scrolls 6 nie wróci do korzeni? Gracze „nie chcą utonąć w statystykach” – twierdzi były deweloper Bethesdy

Nie chcemy, by gra przeszkadzała graczowi w zabawie. To bardzo nowoczesne podejście do RPG. I to właśnie leży u podstaw filozofii „robisz coś, by się w tym poprawić”. Nie muszę wybierać umiejętności – po prostu gram. Nie przejmuj się tym całym bajzlem, jeśli nie chcesz. A jeśli chcesz, to proszę bardzo.

Gracze po prostu chcą wyjść w świat i dobrze się bawić. Nie chcą utonąć w statystykach i całej tej reszcie.