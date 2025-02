The Elder Scrolls 6 wycieka. Mnóstwo informacji o nowej grze Bethesdy

YouTuber w swoim najnowszym filmie ujawnił także kilka nowych informacji o grze. Przede wszystkim Bethesda chce, aby The Elder Scrolls 6 było bardziej immersyjne z szybszymi czasami ładowania. Możemy oczekiwać, że gra naprawi jeden z największych błędów Starfielda, czyli ekranów ładowania podczas przechodzenia do pomieszczeń budynków, w tym sklepów. Akcja gry ma toczyć się w Hammerfell, czyli krainę znaną z dwóch pierwszych odsłon serii, oraz High Rock. W szóstej odsłonie odwiedzimy aż 12-13 dużych miast.

Długo Betheda każe nam czekać na jakiekolwiek nowe materiały z The Elder Scrolls 6. Pierwsza prezentacja gry odbyła się jeszcze na E3 2018 roku i od tego czasu zapadła całkowita cisza w sprawie nadchodzącego RPG-a, ale już wkrótce to się może zmienić. Niedawno studio ogłosiło konkurs związany z TES 6, a według insidera Extas1s gra może doczekać się pierwszego od siedmiu lat pokazu, który według jego informacji ma odbyć się w lipcu tego roku.

W The Elder Scrolls 6 nie zabraknie możliwości budowania własnych fortec i wiosek, która to opcja będzie funkcjonować obok tworzenia własnych osad, co już znamy z poprzednich gier Bethesdy, w tym Fallouta 4 oraz Starfielda. Zresztą z ostatniej z gier TES 6 zaczerpnął również budowę własnego statku, którego wykorzystamy do bitew morskich. Świat gry zaoferuje także morza, dzięki czemu będziemy mogli eksplorować również podwodny świat gry, a także wyspy znajdujące się niedaleko wybrzeży.