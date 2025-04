Pracownik Bethesdy sugeruje, że The Elder Scrolls 6 może ukazać się jeszcze w tej dekadzie. To już bliżej niż dalej....

Jeden z pracowników Bethesdy zasugerował, że The Elder Scrolls 6 może ukazać się jeszcze w tej dekadzie, ale do tego wciąż kawałek czasu przed nami.

Na oficjalne informacje raczej długo jeszcze poczekamy, ale na osłodę zbliżający się remaster Obliviona powinien na chwilę zaspokoić głód fanów . Jeśli jednak wierzyć jednemu z deweloperów Bethesdy i jego profilowi na LinkedInie, to nowa odsłona The Elder Scrolls może pojawić się jeszcze przed końcem tej dekady.

Zastanawiam się czy Bethesda żałuje, że tak wcześnie ogłosiła prace nad grą The Elder Scrolls 6. Trudno to zresztą nazwać ogłoszeniem, bowiem dostaliśmy jedynie logo, które zresztą może się jeszcze zmienić. Po dość przeciętnym Starfieldzie, gracze chcą jednak kluczowej marki Bethesdy, a ta zdaje się jeszcze długo kazać na siebie czekać.

Jak zauważył użytkownik X Timur222 (za GameRanx), jeden z pracowników Bethesda Game Studios wspomniał na swoim profilu o niezapowiedzianym projekcie. Wcześniej pracował nad Fallout 76 i Starfieldem jako programista, a obecnie jako swój aktywny projekt podał pozycję: „202X – Unannounced”. Choć to tylko spekulacja, wielu sądzi, że może chodzić właśnie o The Elder Scrolls 6, a jeśli tak, to gra mogłaby pojawić się w ciągu najbliższych pięciu lat.