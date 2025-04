Oblivion Remastered osiągnął kolejny kamień milowy. Aż 4 milionów osób zagrało w grę

Bethesda Game Studios ma powody do świętowania. Wydany w ubiegły wtorek The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród graczy. Deweloper ogłosił, że produkcja w ciągu zaledwie pięciu dni od premiery przyciągnęła aż cztery miliony graczy. Co imponujące, ten wynik został osiągnięty niemal bez żadnej kampanii marketingowej.

Po sukcesie Oblivion Remastered rosną oczekiwania wobec kolejnych projektów Bethesdy. Już teraz pojawiają się pogłoski o nadchodzącym Fallout 3 Remastered. Jeśli nowe wersje klasyków mają prezentować tak wysoki poziom, jak pokazuje to zremasterowana wersja czwartej części The Elder Scrolls, to fani mają na co czekać.