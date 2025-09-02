The Crew wraca do żywych. I nie jest to zasługa Ubisoftu

Niemal półtora roku po głośnym zamknięciu serwerów The Crew gracze otrzymali wiadomość, na którą czekali od miesięcy. Twórcy oddolnego projektu The Crew Unlimited ogłosili oficjalną datę premiery swojego dzieła. Dzięki nim produkcja Ubisoftu znów stanie się grywalna. The Crew – pierwsza część powraca za sprawą inicjatywy fanów Ubisoft podjął decyzję o wyłączeniu serwerów w marcu 2024 roku. Ponieważ gra miała charakter wyłącznie sieciowy, właściciele nawet pudełkowych egzemplarzy stracili możliwość uruchomienia jej w jakiejkolwiek formie. To posunięcie wywołało falę krytyki i stało się początkiem dla powstania akcji Stop Killing Games, w ramach której aktywiści apelują do ustawodawców na całym świecie o wprowadzenie obowiązku utrzymywania gier grywalnymi, nawet po zakończeniu ich oficjalnego wsparcia i wyłączeniu serwerów.

Właśnie z tego sprzeciwu narodziła się inicjatywa The Crew Unlimited. Przez blisko rok grupa pasjonatów pracowała nad stworzeniem rozwiązania pozwalającego przywrócić grę do życia. Efekt ich działań to emulator serwera, który zastąpi infrastrukturę wyłączoną przez Ubisoft. Premiera tego projektu została wyznaczona na 15 września 2025 roku, a jego twórcy podkreślają, że całość będzie udostępniana za darmo, by uniknąć problemów natury prawnej. Na oficjalnej stronie projektu pojawiło się krótkie oświadczenie zespołu: Próbowaliśmy wszystkiego, by ocalić tę grę. Ostatecznie uznaliśmy, że stworzenie emulatora serwera jest najlepszym i jedynym rozwiązaniem. Dzięki temu mogliśmy skutecznie przywrócić zarówno tryb offline, jak i online. Tryb offline to po prostu lokalny serwer działający na twoim komputerze. Twój serwer, twoje zapisane stany gry, twoja gra. Nikt już nigdy nie będzie mógł Ci tego odebrać – czytamy w komunikacie. Aby uruchomić The Crew Unlimited, konieczne będzie wcześniejsze posiadanie egzemplarza The Crew na PC. Zespół nie planuje rozpowszechniania plików gry, by nie narazić się na natychmiastową reakcję prawników Ubisoftu. Jednocześnie sami przyznają, że technicznie nie mają możliwości odróżnienia legalnych kopii od pirackich, co może rodzić problemy w praktyce.

Kwestia zapisów również nie wygląda prosto. Jeśli gracze nie skorzystali z przygotowanego wcześniej narzędzia do archiwizacji save’ów, będą zmuszeni rozpocząć rozgrywkę od początku. Wersja offline pozwoli na użycie zachowanych plików, ale dla wielu powrót do dawnych postępów może okazać się niemożliwy. Twórcy podkreślają, że wprowadzane zmiany mają mieć charakter wyłącznie techniczny: Nigdy nie zmienimy podstawowego doświadczenia, jakie oferowało The Crew. Ograniczymy się do usprawnień i ostrożnego wyważenia balansu. Możliwe są jedynie drobne dodatki, ale rdzeń rozgrywki pozostanie nietknięty – zapewniają autorzy projektu. Choć pierwsze nagrania prezentujące działanie emulatora krążyły w sieci już od miesięcy, dopiero teraz gracze otrzymali konkretną datę premiery. Pozostaje pytanie, jak Ubisoft zareaguje na tę inicjatywę i czy The Crew Unlimited rzeczywiście pozwoli społeczności na trwałe ocalić tytuł, który miał już nigdy nie powrócić.

